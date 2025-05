Tom Cruise razmazio novu djevojku: Iznos koji je platio za njezin put je nevjerojatan

Holivudski glumac Tom Cruise (62) puni naslovnice zbog ljubavne veze s glumicom Anom de Armas (37). Njih dvoje su nedavno potvrdili da su zajedno, a sve češće se pojavljuju zajedno u javnosti, dok je prema pisanju britanskog tabloida The Sun, Tom Cruise platio više od deset tisuća eura kako bi Ana tijekom puta imala poseban tretman.

Samo za vožnju do londonskog aerodroma i VIP uslugu, Cruise je navodno izdvojio 10,6 tisuća eura, a dio tog iznosa odnosi se na let privatnim helikopterom koji inače vrijedi oko milijun funti. Ostatak novca potrošen je na luksuzni VIP lounge u zračnoj luci Heathrow. Ana je tim letom otputovala za New York.

Izvor blizak paru je uza The Sun izjavio da Tom na ovaj način želi Ani pokazati koliko mu je stalo i pružiti joj samo najbolje. Osim toga, Tom navodno razmišlja i o tome da Anu uključi u svoj sljedeći filmski projekt. Iako je trenutno zauzet radom na nastavku ''Nemoguća misija'', priprema još jedan projekt u kojem želi Anu za glavnu ulogu. Izvor tvrdi da Tom smatra Anu jednom od najtalentiranijih glumica današnjice.

Nedavno su uočeni na proslavi rođendana

Inače, priče o njihovoj vezi pojačale su se nakon što su zajedno došli na proslavu 50. rođendana Davida Beckhama. Bila je to privatna zabava s bliskim prijateljima, a izvori bliski glumcu tvrde da Tom poznaje Beckhama više od 25 godina i upravo zbog toga na takav događaj ne bi pozvao osobu koja mu nije važna u životu.

Par je pokušao izbjeći pažnju medija tako što su izlazili iz restorana Core u Londonu skrivajući se ispod kišobrana i sjedeći na stražnjem sjedalu automobila, no paparazzi su ih ipak uspjeli snimiti.

Njihovu vezu dodatno je potvrdila i Supruga Davida Beckhama, Victoria Beckham koja je na Instagramu objavila fotografije sa suprugove rođendanske zabave na kojima se Ana može vidjeti u pozadini, a kasnije i na plesnom podiju.

