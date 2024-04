Svjetski dan trapera označava borbu protiv okrivljavanja žrtava silovanja. Slavna pjevačica Nina Badrić za Story je progovorila o svojim iskustvima i teškome putu samostalne i neovisne žene te komentirala poražavajuće statistike.

"Zastrašujuće su statistike i jako me žalosti svaki takav slučaj koji ostaje neriješen, nesankcioniran, zaboravljen ili samo još jedna podatak u statistici. Zakoni bi trebali biti vrlo jasni i sud bi trebao promptno reagirati", započela je Nina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram/Nina Badrić Foto: Instagram/Nina Badrić

U svojoj dugoj karijeri susrela je različite ljude s različitim namjerama, ali se i zatekla u opasnim situacijama. "Doživjela sam puno puta ucjene, nepravde i zastrašivanja moćnih muškaraca. U životu sam, nažalost, upoznala i psihopate u pravom smislu te riječi koji su me pokušali psihički ili emocionalno zlostavljati. Zapravo, ispravnije je reći slomiti. Nažalost, to su redom bili muškarci koji su demonstrirali svoju silu u danom trenutku. To su teške situacije kojih se nerado sjetim", rekla je.

"Zadržati svoje dostojanstvo i proći sve bilo je jako teško. I platila sam visoku cijenu svoje neovisnosti. U ovome poslu kao ženi nitko mi nije čuvao leđa pa sam sama sebi morala biti čuvar i korektor. Mnogi su se 'očešali' o mene jer su znali da me nema tko obraniti. Ipak, dobri Bog me je pripazio na mome putu", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirala je i odnos današnjeg još uvijek patrijarhalnog društva prema ženama. "Počnimo samo od konstantnog kritiziranja žena u javnom životu. Kad ste vidjeli da itko broji kilograme bilo kojem muškarcu iz javnog života ili ga komentira riječima 'propao ili raspao'? To je rezervirano za žene kojima se broji svaka bora više. Možda smo zaboravili da je starenje prirodno i da je to danas veliki privilegij", zaključila je.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mojmira je i ove godine nosila traper: Znate li zašto? Ima važnu poruku

Tekst se nastavlja ispod oglasa