Nina Badrić priredila spektakl u Beogradu: Pogledajte kakvu je kremu regije okupila!

U Beogradu je 20. veljače održan poseban akustični koncert Nine Badrić (53) u Plavoj dvorani Sava centra, a intimna večer prepuna emocija okupila je i brojna poznata lica iz javnog života.

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda publici je priredila koncert Nina Unplugged, uz gudače i orkestar pod umjetničkim vodstvom Ante Gele (51). Večer je dodatno obilježio Jakov Jozinović (20), koji se Nini pridružio na pozornici i izazvao oduševljenje publike.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

U gledalištu su se mogla primijetiti i brojna poznata imena. Među uzvanicima bila je novinarka Blic televizije Vesna Dedić, kao i glazbenik Husein Husa Alijević sa suprugom Andreom Došen Alijević. Koncert nije propustila ni Ivana Mišković Karić, kći jednog od najbogatijih ljudi u regiji, vlasnika Delte Miroslava Miškovića.

Na emotivnoj večeri pojavila se i filmska kritičarka Sandra Perović, zatim srbijanska glumica i pjevačica Jelena Gavrilović, kao i bosanskohercegovačka pop-folk zvijezda Anabela Atijas.

Intimna atmosfera obnovljene Plave dvorane i Ninini bezvremenski hitovi u akustičnom ruhu još su jednom potvrdili zašto njezini beogradski koncerti redovito privlače veliku pozornost publike i javne scene — a publiku u Sava centru večeras očekuje još jedno izdanje ovog posebnog glazbenog spektakla.

