FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'UZ PUNO TRUDA...' /

Pljušte komentari na Nininu objavu s Kariba! Pokazala zavidnu figuru: 'Badrić u badić!'

Pljušte komentari na Nininu objavu s Kariba! Pokazala zavidnu figuru: 'Badrić u badić!'
×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

U seriji fotografija i kratkih videozapisa, Nina je dočarala rajski prizor bijele pješčane plaže, tirkiznog mora i palmi koje se njišu na vjetru

18.1.2026.
15:45
Hot.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Naša poznata pjevačica Nina Badrić početak nove godine odlučila je provesti daleko od zimske hladnoće, a sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila djelić atmosfere s egzotičnog odmora. Objavom s karipskog otoka Anguilla, 53-godišnja glazbenica pokazala je zavidnu figuru i potaknula lavinu komentara, dokazavši još jednom da s pravom nosi titulu jedne od najomiljenijih domaćih zvijezda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

U seriji fotografija i kratkih videozapisa, Nina je dočarala rajski prizor bijele pješčane plaže, tirkiznog mora i palmi koje se njišu na vjetru.

U prvom planu je, naravno, sama pjevačica koja samouvjereno pozira u jednodijelnom kupaćem kostimu leopard uzorka s dubokim dekolteom. S osmijehom na licu, sunčanim naočalama i slamnatim šeširom u ruci, Nina izgleda opušteno i sretno, a za lokaciju je označila luksuzni resort Aurora Anguilla.

'Badrić u badić'

Svojom je objavom potvrdila da uživa u zasluženom predahu, a u opisu je duhovito citirala televizijskog voditelja Roberta Knjaza: "Kako kaže Robert Knjaz Badrić u badić!".

Ova opuštena objava dolazi kao kruna iznimno uspješnog poslovnog razdoblja za pjevačicu. Nakon što je u prosincu 2025. godine objavila emotivni singl "Moj rodni grad", posvećen Zagrebu, pjesma je brzo postala jedna od najslušanijih na domaćim radio postajama.

Prosinac je bio ispunjen i brojnim nastupima diljem regije, od Varaždina i Koprivnice do novogodišnjeg koncerta na otoku Viru, što je Ninu zasigurno iscrpilo. Stoga ne čudi što je za punjenje baterija odabrala upravo daleku i sunčanu destinaciju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Pljušte reakcije obožavatelja

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala brojne reakcije. Većina pratitelja pohvalila je Ninin izgled i samopouzdanje. "Volim Badrić Ninu, baš zato što nije savršena!", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi ostavljali komentare poput "Bravo N predivno, uz puno truda sigurno". Bilo je i znatiželjnih pitanja poput "Tko te to naslikava?". 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Mirza Džomba objasnio što nije bilo dobro protiv Gruzije

 

Nina BadrićPjevačica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'UZ PUNO TRUDA...' /
Pljušte komentari na Nininu objavu s Kariba! Pokazala zavidnu figuru: 'Badrić u badić!'