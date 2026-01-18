Pljušte komentari na Nininu objavu s Kariba! Pokazala zavidnu figuru: 'Badrić u badić!'

Naša poznata pjevačica Nina Badrić početak nove godine odlučila je provesti daleko od zimske hladnoće, a sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila djelić atmosfere s egzotičnog odmora. Objavom s karipskog otoka Anguilla, 53-godišnja glazbenica pokazala je zavidnu figuru i potaknula lavinu komentara, dokazavši još jednom da s pravom nosi titulu jedne od najomiljenijih domaćih zvijezda.

U seriji fotografija i kratkih videozapisa, Nina je dočarala rajski prizor bijele pješčane plaže, tirkiznog mora i palmi koje se njišu na vjetru.

U prvom planu je, naravno, sama pjevačica koja samouvjereno pozira u jednodijelnom kupaćem kostimu leopard uzorka s dubokim dekolteom. S osmijehom na licu, sunčanim naočalama i slamnatim šeširom u ruci, Nina izgleda opušteno i sretno, a za lokaciju je označila luksuzni resort Aurora Anguilla.

'Badrić u badić'

Svojom je objavom potvrdila da uživa u zasluženom predahu, a u opisu je duhovito citirala televizijskog voditelja Roberta Knjaza: "Kako kaže Robert Knjaz Badrić u badić!".

Ova opuštena objava dolazi kao kruna iznimno uspješnog poslovnog razdoblja za pjevačicu. Nakon što je u prosincu 2025. godine objavila emotivni singl "Moj rodni grad", posvećen Zagrebu, pjesma je brzo postala jedna od najslušanijih na domaćim radio postajama.

Prosinac je bio ispunjen i brojnim nastupima diljem regije, od Varaždina i Koprivnice do novogodišnjeg koncerta na otoku Viru, što je Ninu zasigurno iscrpilo. Stoga ne čudi što je za punjenje baterija odabrala upravo daleku i sunčanu destinaciju.

Pljušte reakcije obožavatelja

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala brojne reakcije. Većina pratitelja pohvalila je Ninin izgled i samopouzdanje. "Volim Badrić Ninu, baš zato što nije savršena!", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi ostavljali komentare poput "Bravo N predivno, uz puno truda sigurno". Bilo je i znatiželjnih pitanja poput "Tko te to naslikava?".

