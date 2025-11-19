FREEMAIL
SVE RASPRODANO /

Nina Badrić oduševila Lisinski, poslala poljubac majci i najavila treći veliki koncert

Nina Badrić oduševila Lisinski, poslala poljubac majci i najavila treći veliki koncert
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Nina je otvorila večer velikim hitom

19.11.2025.
22:39
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Hrvatska pjevačica Nina Badrić (53) održala je u dvorani Vatroslav Lisinski drugi po redu koncert iz ciklusa “Nina Unplugged”, koji je, baš kao i prvi, rasprodan u rekordnom roku. Publiku je pozdravila emocijom i porukom: “Cilj mi je da iz ove dvorane izađete pune duše”, nakon čega je koncert započela pjesmom “Dani i godine”.

Nina Badrić oduševila Lisinski, poslala poljubac majci i najavila treći veliki koncert
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Emocije već na početku večeri

Nina je na pozornicu zakoračila u elegantnoj bijeloj haljini, a publika ju je dočekala snažnim pljeskom. Među gostima koji su htjeli doživjeti ovu akustičnu čaroliju bili su i Zlatko Dalić (59), izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, te njegova supruga. Koncert nisu propustili ni kolege glazbenici, među njima Sandi Cenov (57) i Ante Pecotić (55).

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je Nina u publici ugledala svoju majku i poslala joj poljubac s pozornice. Ubrzo nakon toga, pjesmom “Dat će nam Bog” podigla je cijelu dvoranu na noge.

Trenutak za pamćenje među publikom

Tijekom izvedbe “Dodiri od stakla”, Nina se spustila među publiku i refren posvetila djevojci u invalidskim kolicima, što je izazvalo snažnu reakciju u dvorani.

Novi glazbeni program u akustičnom ruhu

Nina se ovim nastupima predstavila u potpuno drugačijoj glazbenoj interpretaciji, uz pratnju akustičnog orkestra i nove aranžmane koje potpisuje Ante Gelo. Uz svoje najpoznatije hitove, Nina će izvesti i neke od najvažnijih pjesama Olivera Dragojevića i Miše Kovača.

Zbog velikog interesa, najavila je i treći koncert u Lisinskom, koji će se održati 17. veljače, a ulaznice se brzo rasprodaju.

Nina BadrićKoncert
SVE RASPRODANO /
Nina Badrić oduševila Lisinski, poslala poljubac majci i najavila treći veliki koncert