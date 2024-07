Na današnji dan prije šest godina, napustio nas je naš legendarni pjevač Oliver Dragojević, a mnogima su njegovi hitovi ostali u srcu. Među njima je i naša pjevačica Nina Badrić (52) koja se prisjetila jednog njihovog nastupa održanog 2014. godine u Los Angelesu.

"Oliver", napisala je te dodala emoji srca.

Foto: Instagram

Nakon toga, objavila je video u kojem s pop pjevačem Vladom Georgievom izvodi Oliverov legendarni hit "Što to bješe ljubav" te tim videom posvetila i emotivnu poruku.

"Oliver... Vječna inspiracija svakom glazbeniku i nedostižni umjetnik za sva vremena i sve svjetove", napisala je Nina na Instagram storyju.

Foto: Instagram

Oprostila se od njega

Podsjetimo, nakon Oliverove smrti, Nina se oprostila od njega, objavivši njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu te mu uputila emotivnu poruku.

"Nikada u svome životu do sada nisam vidjela smrt koja je bila život. Koliko inspiracije i u ovome i u onome životu. I kada odlaziš, odlaziš u stilu. Svima nama putokaz za sve. Kako biti pošten, dosljedan, dostojanstven, kako trajati, kako ljubiti, kako sačuvati svetinju obitelji. Svetinju glazbe. Kako ostati svoj i imati petlje za svoje note do kraja. Nismo falili mi koji slijedimo tvoj put. Nismo. Svima prvi, sebi zadnji.

Kakvo poštenje i dostojanstvo. To se ne more kupit'. Da se čitav grad i svijet okrene i pozdravi te s najvećim aplauzom u povijesti svijeta. To ne može izrežirati niti najveći redatelj. Ljubav ljudi prema tebi. I da se sva svjetina okrene za tobom i hoda diše i ide gdje god da ideš ti. I s mora i s kopna. I da... Sve ovo more stvarno je samo za tebe bilo i ostalo. Nikada u svome životu do sada nisam vidjela smrt koja je bila život. Nikada do tebe. OLIVER", napisala je Nina Badrić.

Njezina poruka dobila je preko 13 tisuća lajkova, a brojni fanovi komentirali su kako ništa ljepše nisu pročitali.

