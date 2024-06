Udovica preminulog Olivera Dragojevića, Vesna Dragojević, gostovala je u Gulijanovom večernjem showu na Radio Dalmaciji, gdje je otkrila neke detalje iz njihovog zajedničkog života.

Otkrila je kako je Oliver bio ženskaroš koji je svakog dana mijenjao žene.

"Bila je jedna Jelena, ja je znam. On je svaki dan mijenjao te ženske. On s njom ispod ruke, a ide za mnom. A to je trajalo sigurno desetak dana. I jedan dan, sjedi on u gradskoj kavani s ovim jednim redikulom, i kaže mi: ‘Šinjorina, vi ste meni nešto poznati!‘ A kažem ja njemu: ‘Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana”, rekla je Vesna.

Imali vezu na daljinu

Otkrila je kako su vezu održavali na daljinu jer je Vesna živjela tada u Dubrovniku, a on u Splitu. Kad su odlučili na zajednički život, on nije imao novaca, već ga je Vesna uzdržavala. Također, ispričala je i kako je bila u odličnim odnosima s njegovom majkom.

Foto: Miranda Čikotić/24sata 12.07.2009., Prokurative, Split - Humanitarni koncert "Splitska dica za Andjele". Oliver i Vesna Dragojević

"On je bio sponzoruša, ja sam ga uzdržavala, moji roditelji su se zadužili da srede stan… Kad smo se vjenčali, nas jedanaest smo živjeli u istom stanu osam godina! Ujutro bi svi pobjegli, a ostale bi svekrva i ja. Ona je tada imala godina kao ja sada, no meni se činilo da je bila toliko stara. Imale smo odličan odnos, svi su se čudili tome”, rekla je Vesna.

Oliver dobio svoj brod

Podsjetimo, Oliver je preminuo u 71. godini nakon teške bolesti raka pluća 2018. godine. Bio je jedan od najpoznatijih pjevača ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Na sprovodu koji je održan u Veloj Luci bilo je more ljudi. Svi su se oni došli oprostiti od velikana kakav se rijetko rađa i kojeg nikad nećemo zaboraviti.

U ožujku je Jadrolinija odobrila prijedlog Hrvatske glazbene unije da se novi brod u njihovoj floti nazove po legendarnom Oliveru Dragojeviću, a dva mjeseca kasnije bila je bila prva službena plovidba na relaciji Split - Vela Luka - Split, odnosno kroz njegovo rodno mjesto. Brod nosi naziv "Oliver", a njegov nećak Petar Dragojević već se ranije požalio na ime.

"Meni je samo krivo što se ne zove Oliver Dragojević, bilo je i to u ponudi. Između sebe smo u obitelji komentirali, a po meni bi puno ime i prezime bila bolja opcija. Ove generacije znaju tko je Oliver, ali nove će vidjeti samo Oliver. Usporedimo s trajektom Petar Hektorović, nije samo Petar", rekao je Petar za Dalmatinski portal ranije.

“Olivera” su dočekali Velolučani zainteresirani za brod, a zanimalo ih je i hoće li trajekt odgovarati zahtjevima njihove luke.

“To je Japanac, to je prva stvar, Lastovo je prvi Japanac, a ovo je drugi. Oliver je puno noviji, bit će puno bolji. Oliver Dragojević znači za cijelu Hrvatsku. Oliver je kralj i dobio je svoj brod”, rekao je Splićanin za N1.

“Iznimno mi je drago što je Oliver dobio svoj brod. Mislim da je to najmanje što je zaslužio”, rekao je mladić.

