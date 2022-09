Nikolina Ristović odlučila je preuzeti sudbinu u svoje ruke. Jučer joj je bio prvi radni dan na novom poslu na UNI TV, a sada je u velikom intervjuu za Gloriju otkrila i kako se osjećala svih mjeseci nakon Vidojeve smrti.

"Nažalost, nisam imala taj luksuz da se prepustim tugovanju, možda sam taj proces odgodila za kasnije. Sada si to ne mogu priuštiti jer nemam obiteljsku podršku. Morala sam preuzeti stvar u svoje ruke i doslovno spašavati zdravu glavu pa vremena za duševnu skrb nije bilo i mislim da je tako najbolje ispalo", rekla je Nikolina o svom povratku u "normalni život".

Priznala je i kako su joj podjednako teški boravci u Beogradu kao i ostanci u Zagrebu jer su joj oba mjesta prepuna uspomena.

'Mnogi su se ponašali kao lešinari'

Progovorila je i o enormnom medijskom linču koji je osjećala na svojoj koži proteklih nekoliko mjeseci.

"Medijska hajka je bila jako bolna i nije jenjavala mjesecima. Nitko nije pokazivao ni dozu poštovanja prema mom pokojnom suprugu, meni, djeci koja imaju pravo na svoju privatnost bez obzira na to što sam javna osoba. Mnogi su se ponašali kao lešinari. Pretpostavljam da je to zato što sam žena, koja se na brdovitom Balkanu i dalje tretira kao objekt koji treba iskorištavati dok za to ima energije i dok je politički podobna, a poslije ih treba odstraniti", rekla je te dodala kako žena u našem društvu nikada nije dovoljno dobra.

"Prestala sam se truditi biti dobra ikome osim sebi i svojoj obitelji. Komentare na društvenim mrežama ignoriram, blokirala sam vojsku ljudi koji su toksični. Šokirala sam se kada sam u inboxu vidjela koliko mi se žena javilo koje su prolazile istu golgotu, poput odbacivanja i napada od članova obitelji", izjavila je.

'S njim sam imala civilizirane odnose, bolje nego njegov sin'

Za Gloriju je priznala i kako je prije Vidojeve smrti s Mišom imala čak i bolje odnose nego njegov vlastiti sin.

"Uvijek sam s njim imala civilizirane odnose, u svakom slučaju bolje nego njegov sin. Prisnije odnose nismo ni mogli imati jer Vidoje i njegov otac nisu komunicirali i uglavnom su bili u svađi. Ono što je apsolutna istina, a što zna Vidojeva majka i brojni prijatelji, jest to da je moj suprug izbjegavao vlastitog oca tako što bi koristio zaseban ulaz u zgradu kako ga ne bi sreo. Bilo je tu različitih konflikata i trudila sam se biti medijator i zagovarala njihovo pomirenje. To se u par navrata i dogodilo, ali oni su manje-više bili konstantno u sukobu", tvrdi Nikolina.

'Granice mog obzira se brišu kad netko počinje ugrožavati moje dijete'

Priznala je i kako pokušava razumjeti Grofove izjave i ispade, ali da ih ne može opravdati.

"Više se svih izjava ni ne sjećam, time se bave moji odvjetnici. Njegove ishitrene, prenaglašene i pogrešne reakcije mogu pripisati dubokoj boli zbog gubitka sina jedinca. Pokušavam razumjeti razmjere te boli koje može iskusiti otac kada na taj način prijevremeno, u svojoj poznoj životnoj dobi doživi takav gubitak, ali ne mogu opravdati. Neki ljudi iz takve boli izvuku svoje najbolje kapacitete za koje nisu ni znali da ih imaju i učine nešto u ime tog gubitka. Neki pak imaju drugačiji impuls: razoriti sve, tražiti imaginarne krivce, okriviti nevine. Odabiru život u ponoru, crnilu, tami, izbjegavajući suočavanje s vlastitom odgovornošću. Izgube zdrav razum. No, onog trena kada netko počinje ugrožavati moje dijete, granice mog obzira se potpuno brišu", rekla je te poručila kako je spremna na sve da zaštiti svoje dijete.

'Vidoje i ja imali smo viziju budućnosti'

Vidojeva je udovica rekla i kako umjesto nje, s njezinim svekrom komuniciraju njezini odvjetnici te da je potpuno sigurna da bi je i Vidoje podržao u namjeri da zaštiti interese njhove malodobne kćeri ispred interesa njegova oca.

Na tvrdnje o tome kako su imali loš brak govori: "Te izjave imaju istu težinu kao i cvjetovi maslačka. To kaže osoba pomućenog razuma koja nije nijednom bila kod nas u stanu, nikada nismo bili zajedno na ručku, osoba koja nikada nije kupila unuci poklon za rođendan. Vidoje i ja imali smo viziju budućnosti, putovali, veselili se, gradili kuću, planirali".

Dodala je da Uni planira pružiti najljepše moguće djetinjstvo te da u tome neće spriječiti ni Vidojeve roditelje.

"Zakon je tu da osigura ono što Uni kao jednoj od zakonitih nasljednica njezinog oca pripada i zakon je tu vrlo jasan: nasljednici nisu roditelji, već djeca i supruga", tvrdi Vidojeva udovica te dodaje i kako je njena druga kćer, Hana, trenutno u Milanu te kako se zasad ne planira vraćati u Hrvatsku.