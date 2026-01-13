Nikolina Pišek prodaje luksuznu vilu u Zagrebu: Cijena skočila na 1,9 milijuna eura

Nikolina Pišek (52), hrvatska televizijska voditeljica RTL-ove emisije MagNet, odlučila je prodati svoju modernu vilu s bazenom u zagrebačkom naselju Šestine. Nekretnina je oglašena uz traženu cijenu od 1,9 milijuna eura.

Riječ je o kući koju je Pišek prije nekoliko godina pokušala prodati za 1,7 milijuna eura, no u međuvremenu se u nju uselila, dodatno je uredila i sada ponovno stavila na tržište – ovoga puta za viši iznos. Prema oglasu, cijena po četvornom metru iznosi oko 4750 eura.

Prostrana vila s bazenom i velikim zemljištem

Prema podacima iz oglasa, vila ima 400 četvornih metara stambene površine i smještena je na zemljištu veličine 1530 kvadrata. Riječ je o katnici izgrađenoj 2022. godine, koja raspolaže s pet soba i tri kupaonice, a prodaje se potpuno namještena.

Kuća je osmišljena kao dvoetažni objekt. U prizemlju se nalaze ulazni hodnik, gostinjska soba s vlastitom kupaonicom te prostrani dnevni boravak povezan s kuhinjom i blagovaonicom. Iz dnevnog dijela izlazi se na terasu s bazenom i uređenim vrtom. U istom dijelu kuće smješteni su i vešeraj te soba za domaćicu s posebnim ulazom.

Spavaći dio i mogućnost preinaka

Na katu je smješten spavaći dio kuće. Ondje se nalazi glavna spavaća soba s garderobom, vlastitom kupaonicom i izlazom na terasu. Uz to, na gornjoj etaži nalazi se i veliki dječji apartman s kupaonicom, koji se prema navodima iz oglasa može jednostavno pregraditi u dvije zasebne spavaće sobe.

U opisu se ističe da je vila opremljena suvremenim materijalima, uključujući visokokvalitetne podne obloge od terazza. Također, predviđena je instalacija za solarne panele, a velike staklene stijene omogućuju obilje prirodnog svjetla i pogled na zelenilo te bazen.

Mirna lokacija i potpuna privatnost

Među dodatnim značajkama spominju se protuprovalna vrata, dok je lokacija opisana kao iznimno mirna i atraktivna, u blizini svih važnih sadržaja. Iako je riječ o urbanom dijelu Zagreba, kuća pruža visoku razinu privatnosti i idealne uvjete za opuštanje.

Prema navodima oglašivača, riječ je o luksuznoj nekretnini koja spaja moderan dizajn, komfor i mirno okruženje u jednom od najpoželjnijih zagrebačkih kvartova.

Planirani obiteljski dom

Podsjetimo, Nikolina Pišek je vilu kupila 2021. godine sa svojim pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem, srpskim povjesničarom umjetnosti i kolekcionarom, s kojim je planirala zajednički život u Zagrebu. U medijima se tada pisalo da je par zbog kupnje i uređenja kuće podigao dva kredita.

Za vrijeme renoviranja vile, Pišek i Ristović živjeli su u unajmljenom stanu u Zagrebu.

