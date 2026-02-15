Milijuni namijenjeni obrani završili u ministrovim džepovima? Galuščenko uhićen pri pokušaju bijega

Bivši ukrajinski ministar energetike German Galuščenko, koji je smijenjen zbog sumnje na korupciju, uhićen je pri pokušaju napuštanja zemlje, izvijestile su u nedjelju kijevske vlasti odgovorne za borbu protiv korupcije.

Istrage o opsežnom slučaju podmićivanja su u tijeku, objavili su Specijalizirani ured tužitelja za borbu protiv korupcije (SAP) i Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) na svojim Telegram kanalima.

U studenome su ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije iznijeli optužbe o skupini navodno korumpiranih državnih dužnosnika unutar kruga predsjednika Volodimira Zelenskog.

Navodno su pronevjerili novac državne tvrtke Ernergoatom, koji je zapravo bio namijenjen za izgradnju građevina oko energetskih objekata radi zaštite od neprijateljskih zračnih napada.

Galuščenko je zbog optužbi morao odstupiti s mjesta ministra energetike.

Timur Mindich, bliski saveznik predsjednika Zelenskog, ranije je uspio pobjeći. Predsjednik je potom obavio rekonstrukciju vlade i smijenio utjecajnog šefa svojega kabineta, Andrija Jermaka.

