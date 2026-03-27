Nikolina Pišek upozorila građane: 'Tuškanac zaobilazite dok se ne sanira...'

Snažno nevrijeme zahvatilo je gotovo cijelo područje Hrvatske, donoseći obilnu kišu, olujne udare vjetra i znatne poteškoće u svakodnevnom životu građana. Ipak, najveća materijalna šteta zabilježena je u Zagreb, gdje vremenske neprilike otežavaju promet, opskrbu i normalno funkcioniranje grada.

Prema prvim informacijama, snažan vjetar rušio je stabla i oštećivao vozila, dok su brojne prometnice bile privremeno blokirane zbog srušenih grana.

Na dramatične prizore iz glavnog grada reagirale su i brojne javne osobe putem društvenih mreža. Među njima se oglasila i Nikolina Pišek (52), RTL-ova voditeljica, koja je na svom Instagram profilu uputila apel građanima da, gdje god je moguće, uklone automobile s lokacija na kojima se nalazi veći broj stabala.

''Tuškanac zaobilazite dok se ne sanira'', poručila je Pišek, istaknuvši kako situacija na terenu nije nimalo bezazlena.

U objavama je podijelila i aktualne snimke iz zagrebačke četvrti Tuškanac, gdje su vidljiva srušena stabla i otežano kretanje, kao i prizore ispred vlastitog doma, gdje jak vjetar i kiša dodatno pogoršavaju uvjete.

Nadležne službe su na terenu i rade na uklanjanju posljedica nevremena, no građanima se savjetuje da prate službene upute i izbjegavaju nepotrebna kretanja dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju.

