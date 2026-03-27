POSLALA APEL /

Nikolina Pišek upozorila građane: 'Tuškanac zaobilazite dok se ne sanira...'

Nikolina Pišek upozorila građane: 'Tuškanac zaobilazite dok se ne sanira...'
Foto: Instagram

U objavama je podijelila i aktualne snimke iz zagrebačke četvrti Tuškanac, gdje su vidljiva srušena stabla i otežano kretanje, kao i prizore ispred vlastitog doma

27.3.2026.
12:34
Snažno nevrijeme zahvatilo je gotovo cijelo područje Hrvatske, donoseći obilnu kišu, olujne udare vjetra i znatne poteškoće u svakodnevnom životu građana. Ipak, najveća materijalna šteta zabilježena je u Zagreb, gdje vremenske neprilike otežavaju promet, opskrbu i normalno funkcioniranje grada.

Prema prvim informacijama, snažan vjetar rušio je stabla i oštećivao vozila, dok su brojne prometnice bile privremeno blokirane zbog srušenih grana. 

Na dramatične prizore iz glavnog grada reagirale su i brojne javne osobe putem društvenih mreža. Među njima se oglasila i Nikolina Pišek (52), RTL-ova voditeljica, koja je na svom Instagram profilu uputila apel građanima da, gdje god je moguće, uklone automobile s lokacija na kojima se nalazi veći broj stabala.

''Tuškanac zaobilazite dok se ne sanira'', poručila je Pišek, istaknuvši kako situacija na terenu nije nimalo bezazlena.

U objavama je podijelila i aktualne snimke iz zagrebačke četvrti Tuškanac, gdje su vidljiva srušena stabla i otežano kretanje, kao i prizore ispred vlastitog doma, gdje jak vjetar i kiša dodatno pogoršavaju uvjete.

Nadležne službe su na terenu i rade na uklanjanju posljedica nevremena, no građanima se savjetuje da prate službene upute i izbjegavaju nepotrebna kretanja dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte izvanredne vijesti RTL-a o nevremenu diljem Hrvatske!

NevrijemeZagrebNikolina Pišek
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
