Nikita nam povodom rođendana otkrila veliku želju: 'Prijavila sam se na Doru, želim na Eurosong'

Riječanka Nikolina Ivošević Nikita i jedna od omiljenih dance zvijezda 90-ih danas slavi 56. rođendan te smo ju tim povodom telefonski kontaktirali kako bi joj zaželjeli sve najbolje. Tijekom istog razgovara, Nikita nam je otkrila kako će provesti svoj dan, ali i podijelila velike životne i karijerne planove koji uključuju selidbu u Zagreb i dugogodišnji san, nastup na Eurosongu 2026.

Iako je poznata po energiji i ekstravagantnim nastupima, Nikita će ovaj rođendan proslaviti u mirnijem i intimnijem tonu, okružena najbližima.

"Što se tiče mog rođendana, za sad, trenutno ću slaviti s mojom obitelji", otkrila nam je Nikita, dodavši kako će joj društvo praviti njezin sin Antonio (9), sestra i tri nećaka.

Planira selidbu

Ipak, svojim brojnim obožavateljima poručuje da ne brinu, jer velika proslava tek slijedi.

"Imam stvarno puno ljudi koji me vole i koji su moja publika i željela bih im prirediti dobru zabavu. Nadam se da će to biti idući rođendan", poručila je, misleći pritom na veliku zabavu za svoju, kako je sama rekla, ekipu s Facebooka.

Foto: Danilo Pavletic/pixsell

Jedna od najvećih želja za nadolazeću godinu nije vezana uz glazbenu karijeru, već uz promjenu životnog prostora. Nikita se, naime, planira preseliti iz Rijeke u Zagreb, a razlog je vrlo specifičan.

"Želja mi je da se preselim nazad u Zagreb i da živimo u kući kako bi imali više prostora, ali i da mogu malo više popodne vježbati i pjevati operu. U zgradi je ipak nezgodno pjevati operu jer me čuju sa svih strana", iskreno nam je priznala kroz smijeh.

Nikita odlazi na Doru 2026., želja joj je Eurosong 2026.

Unatoč velikim životnim planovima, Nikita ne zapostavlja ni svoju glazbenu karijeru. Vrijedno radi na novom albumu, a publici je već predstavila nekoliko singlova na engleskom i hrvatskom jeziku, poput "Mirrors", "Teens dans", "Lutkica iz izloga" i "Fragile Hearts".

U pripremi su i nove pjesme, "Forest" i "Rijeka Prvaci", a u razgovoru nam je otkrila i svoju najveću, za sada neostvarenu profesionalnu želju, a koja se tiče njezine glazbene karijere.

"Prijavila sam se na Doru jer mi je najveća želja da idem na Eurosong 2026. godine. Prvo da prođem na Doru 2026. i onda da odem na Eurosong", kazala nam je odlučno. Prvi korak prema tom snu je prijava na Doru, što je Nikita i učinila.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ovo je najluđa vijest koju ćete čuti ovaj tjedan: Slovaci će zabraniti ljudima na brzo hodaju