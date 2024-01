Oprah Winfrey se pojavila na crvenom tepihu na 81. dodjeli Zlatnih globusa u Beverly Hillsu, zadivivši sve svojom vitkom figurom. 69-godišnja voditeljica zablistala je u elegantnoj ljubičastoj haljini dok je pozirala u hotelu Beverly Hilton.

Nakon što je televizijska zvijezda izgubila više od 20 kilograma, mnogi su se pitali koja je tajna njezine vitke figure.

Jasno je istaknula da nije posegnula za popularnim lijekom za mršavljenje koji je posljednjih mjeseci stekao popularnost među osobama koje žele smanjiti višak kilograma.

Također, nedavno je priznala da je u određenom trenutku razmatrala mogućnost jednostavnijih metoda mršavljenja. Na svojoj panel diskusiji na Oprah Daily pod nazivom "The Life You Want Class: The State of Weight", otvoreno je govorila o iskustvu s pokušajem 'lakšeg mršavljenja'.

“Ne bismo li svi jednostavno trebali više prihvaćati tijelo u kojem god obliku ono bilo? To bi trebao biti vaš izbor,” rekla je Winfrey svojim kolegama panelistima. "Čak i kad sam prvi put čula za lijekove za mršavljenje, u isto vrijeme sam prolazila kroz operaciju koljena i pomislila sam, 'Moram ovo učiniti sama jer ako uzmem lijek, to je lak izlaz.'”

