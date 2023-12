Glumica i voditeljica talk showa 'The Drew Barrymore Show" Drew Barrymore (48) izazvala je niz komentara na društvenim mrežama nakon što je procurio isječak nove epizode u kojoj je gošća bila američka voditeljica Oprah Winfrey (69).

Voditeljica talk showa čvrsto je držala Oprah za ruku, a mnogima je to bilo neugodno za gledati.

"Nisam znala da si provodila vrijeme sa svojom publikom izvan emisije", rekla je Barrymore dok ju je milovala po ruci.

"To je neophodno. Moja ekipa iz emisije bi mi znala reći: 'O Bože, koliko ćeš još pričati s publikom?"', odgovorila joj je Oprah čime je nasmijala publiku.

Drew joj je odmah nakon toga pustila ruku, a potom ju je Oprah pohvalila jer je tijekom pandemije koronavirusa snimala emisiju bez publike.

"To je vrlo teško učiniti bez publike jer ne dobivaš njihovu energiju", poručila joj je američka voditeljica.

Nakon tog čina voditeljice talk showa, mnogi su je osudili u komentarima društvenih mreža.

"Ovo je stvarno čudno", "Drew se previše ulizuje svojim gostima", "Držanje za ruku i milovanje prelaze svu granicu", bili su samo neki od komentara. Barrymore je i inače poznata po svom osobnom odnosu s gostima koji iskazuje na svojoj emisiji, ali čini se da je ovo bilo ipak previše.

Drew imala problema s alkoholom

Podsjetimo, Drew je nedavno priznala kako je imala problema s alkohol, od kojega se odrekla prije četiri i pol godine. Podijelila je kako je konzumacija alkohola postala nekontrolirana nakon razvoda od Willa Kopelmana te kada je shvatila da joj ona ničemu ne pridonosi, odlučila je potražiti profesionalnu pomoć, ali daleko od očiju javnosti.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Drew Barrymore

"Želim sve ovo shvatiti i nastaviti s tim bez pažnje javnosti. Pustite me da to učinim tiho i nasamo. Dugo sam već u ovom svijetu i znam kako on funkcionira, ali sam napokon pronašla toliko mira tamo gdje su bili demoni", rekla je Drew tada za Fox.

Oprah oduševljava vitkom linijom

Unatoč godinama, Oprah oduševljava publiku svojom vitkom linijom. Tako je i ovoga puta voditeljica na svečanosti paljenja božićnih lampica na Empire State Building zablistala u svjetlo ljubičastom svilenom kombinezonu s laskavim suženjem oko struka te dugačkom maramom što je začinila dodatno kaputom s ljubičastim i zlatnim šljokicama, koji su idealni za novogodišnju proslavu.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Oprah unatoč godinama oduševila publiku svojim outfitom

