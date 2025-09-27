Nika Turković o lekcijama iz prošlih veza i putu prema samoprihvaćanju

Nika Turković (30) jedna je od najistaknutijih mladih glazbenica na domaćoj sceni, a njezine pjesme često postaju svojevrsna emocionalna ogledala publike. Najnovijim singlom “Dovoljna” otvorila je temu koja se tiče gotovo svakoga - osjećaj vlastite vrijednosti u odnosima, toksične veze i put prema emocionalnoj zrelosti. U razgovoru za Net.hr Nika otkriva kako je pjesma nastala, što za nju danas znači biti “dovoljna”, koje lekcije je izvukla iz prošlih iskustava te zašto je okruženost pravim ljudima ključna u životu i karijeri.

Što je bila inspiracija za nastanak pjesme "Dovoljna"? Je li riječ o Vašoj osobnoj priči ili tuđem iskustvu koje Vas je inspiriralo?

Rekla bih da je to miks nekih crtica iz mog života, života ljudi oko mene i generalne tematike takvih 'kompliciranih' veza. Nekako mislim da smo svi proživjeli takve toksične, nedorečene, emotivno zahtjevne veze ili da smo njima barem svjedočili iz neposredne blizine. Ostalo bih prepustila slušateljima da sami pronađu svoju priču kroz pjesmu.

Što Vam danas znači biti "dovoljna" – sebi i drugima? Je li to nešto što Ste naučili tek s vremenom?

Definitivno mislim da to dolazi s emocionalnom zrelosti i da je to neki proces koji sigurno nije kratak. Možda sam danas naučila da nečija vrijednost nije definirana vrednuje li ju neka druga osoba ili ne; važno je samo pronaći ljude koji ju prepoznaju i poštuju.

Kada ste se posljednji put osjećali “nedovoljno” - i što ste tada napravili kako bi promjenili taj osjećaj?

Ironično, sama sebi često radim taj osjećaj na puno fronti u životu; posebno u poslu, ali mogu reći da mi barem nitko u mojoj okolini taj osjećaj više ne stvara, što je ozbiljan napredak hah. Stvarno sam danas okružena ljudima koji me jako dobro poznaju, jako dobro 'hendlaju' i znaju me vratiti na pravi put kad skrenem iz svojih vlastitih nesigurnosti, tako da mislim da je moja formula za promijeniti takve osjećaje, okružiti se s najboljim ljudima za tebe i slušati ih.

Može li toksična veza u kojoj se osjećamo nedovoljno biti i prostor samospoznaje i iskustvo iz kojeg se može nešto naučiti? Što ste Vi naučili o sebi iz takvog odnosa?

Naravno. Iskreno cijenim i volim sve svoje 'greške' na koje više uopće tako ne gledam, jer su mi omogućile toliko introspektivnih pothvata da sam se upoznala na sve načine. Vjerujem da je teže biti u takvim odnosima kasnije u životu, kad mislimo da smo već dovoljno pametni i samosvjesni za takva spoticanja, ali nekad su nam životne lekcije servirane sa svih strana, na svakakve načine. Uspjeh je to sve vidjeti i znati iz toga stvarno naučiti nešto. Ja sam o sebi naučila baš puno; što mi je potrebno, što jednostavno ne toleriram, što cijenim i što tražim; ali isto tako i što sam sposobna dati, što mi nikako ne ide i što bih voljela znati bolje. Sve je uvijek neka škola i valjda stalno učimo.

Foto: Mateja Sucevic

Koliko Vam je danas važna emocionalna zrelost u odnosima i kako ju njeguje? Imate li crvene zastavice koje više ne ignorirate?

Emocionalna zrelost je baš dugačko putovanje, ali postoje faze unutar istog, pa kad se prepoznaš s nekime tko je određene faze prošao, to je baš dobar klik. Ja na svojoj radim kroz razgovore sa svojim prijateljicama doslovno na dnevnoj bazi i mislim da me to kroz puno toga u životu spasilo. Definitivno imam svoje crvene zastavice koje više ne toleriram i volim jako brzo ispitati teren da vidim imamo li ih u ranim stadijima hah. Nekako mislim da mi je to danas postalo važnije od ostalih faktora, jer vrijedi mnogo više na duge staze.

Kako se čuvate od toksičnosti - ne samo u ljubavi, nego i u poslu, industriji, odnosima oko sebe?

Trudim se. To je moj jedini odgovor. Ne znam sve 'cake' kako to izbjeći i kako preboliti kad nas nešto takvo ošteti, ali jako se trudim, puno se razgovaram i imam prijateljice iz snova (što uvijek volim ponoviti) bez kojih nisam sigurna da bih bila gdje jesam danas. Što više pričam o stvarima s istomišljenicima, to mi je lakše, jer je najgori osjećaj koji mogu imati u takvim situacijama potpuna samoća. Možda je moj recept za sve - okružiti se s baš jako dobrim ljudima.

Što smatrate znakom da je netko toksična osoba?

Ne bih htjela generalizirati, jer mislim da su takve stvari ipak dosta individualne; nekad su ljudi određenog ponašanja samo prema određenim ljudima, nisam sigurna da ih to može potpuno odrediti kao toksičnima. Ipak, toksičnim ponašanjem iz svog iskustva (osim očite agresije ili mržnje prema bilo kome), smatram nemogućnost dijeljenja prostora, uspjeha, ljubavi, veselja; svega. Ljudi koji se ne znaju veseliti za ljude oko sebe, s ljudima oko sebe, koji su stalno kompetitivni ili zavisni, koji krive ljude oko sebe za svoje neuspjehe; su ljudi kojima će zauvijek faliti 'prostora' i priznanja od nekoga i to će vječito na nekome morati istresati.

Foto: Mateja Sucevic

Koji Vam je najveći znak da ste u zdravoj u vezi ?

Mir. I tu uopće ne mislim na to da nema uzbuđenja ili leptirića, ili pak trebanja i zdrave opsesije osobom, jer i dalje mislim da toga uvijek mora biti; ali sveukupna neopterećenost glupostima i bezuvjetna podrška su doslovno stvari koje smiruju moj živčani sustav i tome težim.

Kad biste pustili ovu pjesmu sebi od prije pet ili deset godina, mislite li da bi se tada jednako povezali s tekstom?

Pa čak mislim da i bih, samo ne bih imala možda toliko mozga da ju primjenim na sebe u tom trenutku ili shvatim kako smo do toga došle. Možda ne bih toliko razmišljala o tome što znači, ali sigurna sam da bi mi vozila. Svakako mislim da je pjesma relevantna svakome tko u njoj pronađe neku priču, bez obzira na to koliko ima godina.

Imate li neku rečenicu ili stih iz “Dovoljna” koji Vam se vraća u glavu i kad pjesma ne svira?

Jako volim 'i ove brze suze se isplaču, tebe one sretne nikad ne nađu'. Ima mi tog bunta i mislim da je puno toga rekla u malo riječi, a to mi je uvijek super.

Foto: Mateja Sucevic

Što biste poručili osobi koja sluša pjesmu ‘Dovoljna’ i prepoznaje se u tekstu?

Ako se prepoznaje u tekstu onda zna da je na kraju 'ja sam uvijek bila dovoljna' i to već znači da smo na zdravijem i boljem mjestu. Drugo sve će doći i sjesti na mjesto.

