Nika Fleiss podijelila potresne detalje iz rađaonice: 'Nemojte me probuditi ako ga ne spasite'

Bivša hrvatska skijašica Nika Fleiss (41) podijelila je potresno iskustvo svog poroda, ali i emotivne trenutke nakon njega u podcastu "Mame kod Lane". Video, koji je pregledan više od 60 tisuća puta, brzo je privukao pažnju javnosti.

U emotivnom razgovoru, vidno potresena, Nika drhtavim glasom opisuje dramatične trenutke koji su obilježili rođenje njenog sina Vala. Iako je željela vaginalni porod i zamišljala “zlatni sat” s bebom, situacija se iznenada zakomplicirala. Zbog niza faktora, uključujući godine, IVF začeće i prethodno čuvanje trudnoće, došlo je do abrupcije posteljice, opasnog stanja u kojem se posteljica odvaja od stijenke maternice i ugrožava život djeteta i majke.

#mkl #lanagojakbajt #epizoda72 #nikafleiss ♬ izvorni zvuk - mame_kod_lane @mame_kod_lane U novoj epizodi podcasta "Mame kod Lane", Nika Fleiss nam je prepričala svoje iskustvo poroda koje je krenulo s puno želja i očekivanja, a završilo borbom za život. Željela je vaginalan porod, zamišljala prvi kontakt i zlatni sat, taj savršeni trenutak o kojem svi pričaju. I bila je odlučna, hrabra… možda, kako danas kaže, i previše. Unatoč svemu što je prethodilo, njezinim godinama, IVF začeću, serklaži, čuvanju trudnoće... vjerovala je da može ići do kraja na svoj način. Ipak, porod se zakomplicirao, odvojila se posteljica i nastala je hitna situacija u kojoj su liječnici imali tri minute za hitan carski i pokušaj da spase dijete. Jedina misao koju je Nika tada imala bila je da ne želi da je probude iz narkoze ako ne uspiju spasiti dijete. Porod je dokaz da savršeni scenariji ne postoje, da je teorija jedno, a praksa drugo i da hrabrost ponekad znači i prepustiti se onima koji znaju više. Kad se Nika probudila, pitala je samo jedno: “Je li živ?” A s pozitivnim odgovorom je izblijedio sav strah, sva bol i trauma poroda. Ova epizoda je podsjetnik koliko su porodi nepredvidivi. I koliko je važno reagirati na vrijeme, slušati tijelo i vjerovati liječnicima. Nova epizoda izlazi 15.4. na našem YouTube kanalu i na svim audio podcast platformama. Link je kao i uvijek u opisu profila. Zaprati nas na YouTubeu jer nam time daješ podršku da nastavimo otvarati ovakve važne teme i dovoditi gošće koje dijele stvarna iskustva. Slobodno podijelite s nama u komentarima svoje iskustvo poroda. Koliko je sve išlo glatko i po planu, a koliko je bilo nepredvidivih i zastrašujućih situacija? #mamekodlane

"Odvojila se posteljica", jedva izgovara kroz suze, prisjećajući se trenutka kada su joj liječnici rekli: "Imamo tri minute da ga spasimo." Dok su je pripremali za hitan carski rez, u strahu je izgovorila rečenicu koja ledi krv u žilama: "Nemojte me probuditi ako ga ne spasite." Srećom, priča ima sretan kraj, kada se probudila iz narkoze, prvo što je pitala bilo je: "Je l' živ?"

Naglašava kako kod nje nije običan 'baby blues'

No, njezina iskrenost tu ne staje. U istom razgovoru progovorila je i o teškim emocionalnim stanjima nakon poroda, naglašavajući da se njezino iskustvo ne može svesti na uobičajeni “baby blues”.

#mkl #lanagojakbajt #epizoda72 #nikafleiss ♬ izvorni zvuk - mame_kod_lane @mame_kod_lane 72. epizoda podcasta "Mame kod Lane" donosi iskren razgovor o temi kojoj se često vraćamo i o kojoj se sve više govori (što nas veseli!), a to je baby blues. Naša gošća, Nika Fleiss, vrhunska sportašica koja se nedavno ostvarila u ulozi mame dječaka Vala, bez zadrške je podijelila svoje iskustvo i osjećaje koji ne stanu u običnu definiciju baby bluesa. Ona svoje stanje opisuje kao “heavy metal hard rock baby (fucking) blues”, naglašavajući koliko intenzivno, izazovno i slojevito to razdoblje može biti. Kod Nike se ne radi o najcrnjim mislima, nego o stalnom propitivanju vlastitog majčinstva, o osjećaju da nešto radi pogrešno i o nesigurnosti koja se uvlači u svakodnevicu do te mjere da se ispričava vlastitom djetetu, dok istovremeno uči prihvatiti da su takve emocije dio procesa kroz koji prolazi. Upravo zato opet želimo naglasiti da baby blues nije iznimka nego iskustvo koje prolazi veliki broj majki, njih više od 80% jer se tijelo i um suočavaju s velikim promjenama, od hormonskog disbalansa i fizičkog oporavka, do emocionalne i psihičke prilagodbe na novu životnu ulogu. Jedna od rečenica koja nam se posebno svidjela jest ona da si trebamo dozvoliti da ne budemo dobro kad to zaista nismo. U tom se prihvaćanju nalazi prostor za oporavak, za nježnost prema sebi i za shvaćanje da uzeti vrijeme za sebe ne znači zanemarivati dijete. To je način da mama bude bolje kako bi mogla biti prisutna na način koji joj je potreban. Nova epizoda s Nikom dostupna je od srijede, 15.4., na našem YouTube kanalu kao i na svim podcast audio platformama, a do tad vas pozivamo da zavirite na naš kanal, zapratite nas (jer nam vaša podrška puno znači) i pogledate epizode koje su vam možda promaknule. U komentarima podijelite s nama svoje iskustvo: jeste li se susrele s baby bluesom i koliko je trajalo dok niste osjetile da ste opet dobro? Možda ne one stare, ali neke nove, dobre verzije sebe? #mamekodlane

"Ja nemam baby blues… ovo je heavy metal hard rock baby blues", rekla je, opisujući stanje puno dublje od prolazne tuge, ono koje uključuje stalno preispitivanje, osjećaj krivnje i nesigurnost u vlastite odluke. Priznaje da se ponekad uhvati kako se ispričava vlastitom djetetu, pitajući se radi li sve kako treba.

Uživa u obiteljskom životu

Podsjetimo, prije nego što je pronašla mirnu luku, Nika je bila u braku s francuskim trenerom skijanja Michelom Lucatellijem. Vjenčali su se krajem 2009. godine, no njihov je brak potrajao samo osam mjeseci. Godinama kasnije, Nika je pronašla ljubav s poduzetnikom iz Pule, Viliamom Berkovićem (36). Sina Vala rodila je u lipnju 2025. godine u riječkoj bolnici.

