Nika Antolos, domaća radijska voditeljica i članica glazbene grupe Feminnem, povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti posvetila je emotivnu poruku svim hrvatskim braniteljima.

Uz zahvalu za sve ono što su učinili za Hrvatsku, Nika je podijelila stihove hrvatskog generala Andrije Matijaša Pauka.

"Gdje si bio '91." gubi posprdni zvuk ako to isto pitaš one koji su nedostižne hrabrosti. Baš vama što pitate, zaradili ste da tu rečenicu izgovorite hrabro na hrvatskom jeziku. Uvijek je postavljao onaj koji je u to vrijeme ganjao tuđe zemlje... "Kada krenemo, gorjet će nebo i zemlja!", riječi su hrvatskog generala i opis njezine objave.

Inače, Nikin otac Boris Antolos bio je dragovoljac Domovinskog rata. Poginuo je 1991. godine kraj Gospića s još petoricom dragovoljaca, a Nika svog oca, koji je preminuo dok je ona imala samo dvije godine, često spominje na društvenim mrežama. Prije nekoliko godina u objavi se prisjetila i trenutka kada je prvi put bila na mjestu gdje joj je otac izgubio život, a obratila mu se i na ovogodišnji Dan državnosti.

"Najponosnija na svijetu na svog tatu,njegove dečke i svoju domovinu. Sretan vam i blagoslovljen Dan državnosti i blagdan Tijelova", napisala je Nika u opisu objave.

