Nika Antolos, poznata hrvatska pjevačica i nekadašnja članica grupe Feminnem, poznata je po svojoj transparentnosti i iskrenosti, osobito kada dijeli svoja osobna iskustva s obožavateljima na društvenim mrežama.

Tako je i nedavno na svom Instagram profilu objavila emotivan video koji odražava jedno od najtežih razdoblja u njezinom životu - borbu s multiplom sklerozom.

Znala je da će ozdraviti

Prije četiri godine, Nika je suočena s teškom dijagnozom multiple skleroze, stanjem koje je drastično promijenilo njezin život. U objavi, koja je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja, opisuje kako je izgubila osjećaj u nogama i vid na lijevom oku te znatno smršavjela. Unatoč teškim trenucima, Nika je ostala optimistična i vjerna vlastitoj snazi i vjeri, uvjerena da će prevladati bolest.

"Aleluja! Prije 4 godine. Otad ni traga MSu. Iz bolesti on me izbavi! Oprostite na neuglednu izdanju, ali vjerujte mi otada o izgledu ne razmišljam previše. Ovdje bila sam slomljena. Svježa dijagnoza, nisam osjećala noge, ni vidjela na lijevo oko, vrtjelo mi se, smršavila previše u premalo dana, ali znala sam da on ima veći plan. Svaka patnja ima smisao, ne odmah, ali u jednom ga uvidiš. Znala sam da ću ozdraviti, samo nisam znala kako. I tako, on mi je poslao izgubljeno znanje da kroz tu moju sestru zdravlje mi vrati na slavu svoju. Razumijem da neki ne razumiju, to se doživjeti mora, ne ide “ovako”. Neki se moraju smočiti da ti povjeruju kad kažeš da će kiša, drugi ponesu kišobran, to nije na nama", napisala je Nika uz video.

Izrazila važnost poštovanja

Nika je također otvoreno govorila o pitanjima koja joj ljudi često postavljaju, izražavajući nezadovoljstvo zbog fokusa na njezinu težinu.

Nika Antolos

"Kako si?", "Kako ti je mala?", "Kako ti je mama?", "Kako posao?" Postoji milijun i jedno pitanje, a da nije: ,,Zašto si toliko smršavjela.” Jer ako zaigramo igru ogledala, pa ja tebe pitam: ,,Zašto si se toliko udebljala?”, odjednom više nije zabavno", izjavila je pjevačica, ukazujući na važnost razumijevanja i poštovanja tuđih životnih borbi.

Naime, pjevačica se nedavno odazvala i pozivu u emisiju "Zdravlje na kvadrat" gdje je govorila o svom trenutnom zdravstvenom stanju.

"Joj, super! Super! Ponavljam jedne te iste rečenice, ali da drugo kažem, lagala bih. Ja sam posljednje tri godine bolje nego što sam bila s 18 godina”, rekla je Nika, izražavajući svoju zahvalnost i optimizam.

