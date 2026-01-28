Nicole Kidman postala predmet ismijavanja: 'Tko joj radi ovo i zašto je mrzi?'

Nicole Kidman (58) ponovno je privukla pažnju javnosti na Pariškom tjednu mode, gdje se pojavila na Chanelovoj reviji visoke mode za proljeće i ljeto 2026. Glumica (58) sjedila je u prvom redu uz Annu Wintour, odjevena u pernatu mini haljinu, crno-bijele cipele s visokom potpeticom i tamne dizajnerske sunčane naočale. Ipak, ono što je mnogima zapelo za oko bila je frizura – odnosno perika čija se granica uz liniju kose jasno mogla primijetiti.

Foto: Olivier Borde/bestimage/profimedia

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari. “Nicole ima umetak za kosu i vidi se gdje je pričvršćen”, napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: “Tko joj je frizer? Taj umetak se vidi iz aviona, čak i s veće udaljenosti. Treba joj samo perika koja izgleda prirodno.”

Nizali su se i drugi komentari poput: “Tko joj, dovraga, radi ovo i zašto je mrzi?”, “Čemu perika i sunčane naočale?”, “Vrlo očito”, “Očito nosi periku, sprijeda izgleda loše” i “Jasno se vidi”.

I ranije nosila perike

Poznato je da Nicole Kidman često nosi perike na javnim događanjima, navodno kako bi zaštitila svoju prirodnu kosu, koja je zapravo kovrčava i voluminozna. Upravo je tu svoju prirodnu kosu nedavno pokazala tijekom božićnih blagdana u Australiji, kada je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz kućne atmosfere.

Tom prilikom obilježila je 15. rođendan svoje kćeri Faith Margaret, pozirajući uz bogato ukrašenu tortu s natpisom: “Sretan 15. rođendan, dušo!” Glumica je tada izgledala opušteno, s minimalno šminke i prirodnim kovrčama, što je oduševilo njezine obožavatelje.

