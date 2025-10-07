Nevjerojatni prizori iz New Yorka: Ben i Jennifer u zagrljaju kao da se nikad nisu razveli

Američka zvijezda Jennifer Lopez i glumac Ben Affleck (53) pojavili su se u prisnom zagrljaju na premijeri njezina najnovijeg filma, mjuzikla "Kiss of the Spider Woman", održanoj u New Yorku, a takvi prizori su u kratkom vremenu "užarili" društvene mreže.

"Oni se još vole", "Ben je zaljubljen u nju", "Baš su lijep par", samo su neki od brojnih komentara oduševljenih fanova.

Film je koproduciran od strane Bena i Matta Damona (54), a temelji se na istoimenom broadwayskom mjuziklu autora Terrencea McNallyja, Johna Kandera (98) i Franka Ebba, kao i na romanu Manuela Puiga.

Foto: Andrew H. Walker/shutterstock Editorial/profimedia

Imao samo riječi hvale za Jennifer

Tijekom događaja, Affleck je za američke medije izrazio svoje mišljenje o Jennifer i projektu: "Moj cilj bio je podržavati velike umjetnike, ispričati emotivne priče i omogućiti da se takve priče ispričaju. Također, želim surađivati s najboljim redateljima na svijetu. U ovom filmu postigli smo sve to, i velika mi je čast biti dio toga."

Affleck je pritom Lopez nazvao nevjerojatnom, a pohvalio je i redatelja Billa Condona (69) za izvrstan redateljski posao.

Podsjetimo, Ben i Jennifer su se vjenčali u srpnju 2022. godine, nakon što su obnovili svoju vezu gotovo 20 godina nakon prvih zaruka. Njihov brak često je bio pod budnim okom javnosti, a u 2024. godini počele su kružiti glasine o problemima u vezi. Njihov razvod je službeno finaliziran 21. veljače 2025.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavne ljepotice pokazale da su pedesete nove tridesete: Otkrivamo tajnu njihovih savršenih figura