'ONI SE JOŠ VOLE' /

Nevjerojatni prizori iz New Yorka: Ben i Jennifer u zagrljaju kao da se nikad nisu razveli

Nevjerojatni prizori iz New Yorka: Ben i Jennifer u zagrljaju kao da se nikad nisu razveli
×
Foto: Andrew H. Walker/shutterstock Editorial/profimedia

Brojni fanovi su komentirali da između holivudskih zvijezda i dalje postoji kemija

7.10.2025.
9:50
Hot.hr
Andrew H. Walker/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka zvijezda Jennifer Lopez i glumac Ben Affleck (53) pojavili su se u prisnom zagrljaju na premijeri njezina najnovijeg filma, mjuzikla "Kiss of the Spider Woman", održanoj u New Yorku, a takvi prizori su u kratkom vremenu "užarili" društvene mreže. 

@entertainmenttonight Jennifer Lopez and Ben Affleck reunite at the NYC premiere of 'Kiss of the Spider Woman.' 💋🕷️ While J.Lo stars in the musical, both serve as executive producers of the film. #jenniferlopez #benaffleck #kissofthespiderwoman #jlo ♬ original sound - Entertainment Tonight

"Oni se još vole", "Ben je zaljubljen u nju", "Baš su lijep par", samo su neki od brojnih komentara oduševljenih fanova.

Film je koproduciran od strane Bena i Matta Damona (54), a temelji se na istoimenom broadwayskom mjuziklu autora Terrencea McNallyja, Johna Kandera (98) i Franka Ebba, kao i na romanu Manuela Puiga.

Nevjerojatni prizori iz New Yorka: Ben i Jennifer u zagrljaju kao da se nikad nisu razveli
Foto: Andrew H. Walker/shutterstock Editorial/profimedia

Imao samo riječi hvale za Jennifer

Tijekom događaja, Affleck je za američke medije izrazio svoje mišljenje o Jennifer i projektu: "Moj cilj bio je podržavati velike umjetnike, ispričati emotivne priče i omogućiti da se takve priče ispričaju. Također, želim surađivati s najboljim redateljima na svijetu. U ovom filmu postigli smo sve to, i velika mi je čast biti dio toga."

Affleck je pritom Lopez nazvao nevjerojatnom, a pohvalio je i redatelja Billa Condona (69) za izvrstan redateljski posao.

Podsjetimo, Ben i Jennifer su se vjenčali u srpnju 2022. godine, nakon što su obnovili svoju vezu gotovo 20 godina nakon prvih zaruka. Njihov brak često je bio pod budnim okom javnosti, a u 2024. godini počele su kružiti glasine o problemima u vezi. Njihov razvod je službeno finaliziran 21. veljače 2025.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavne ljepotice pokazale da su pedesete nove tridesete: Otkrivamo tajnu njihovih savršenih figura

Jennifer LopezBen AffleckPremijera Filma
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'ONI SE JOŠ VOLE' /
Nevjerojatni prizori iz New Yorka: Ben i Jennifer u zagrljaju kao da se nikad nisu razveli