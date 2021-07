"Ne želim više podsjećati na to, ali da, Severina me jednom napala u teretani zbog mojih komentara na račun njene obleke. Isto je bilo i sa Žanamari, koja me napala dok sam bio u šopingu s Aleksandrom Grdić", priznaje Neven Ciganović.

Poznati stilist napravio je nove dvije tetovaže: znak mira na rebru, a od prije ima istetoviran znak anarhije.

"Pomalo sam buntovan, ali i miroljubiv. Tetovaža znaka mira poruka je svima da se ne ljute na moje kritike. Peace brothers and sisters", rekao je za 24sata Ciganović.

Modni stilist ni sam ne zna koliko točno tetovaža ima na tijelu.

"Mislim između 25 i 30. Prvu sam napravio u srednjoj školi, nekakvo sunce, koje sam kasnije prekrio drugom tetovažom, a sad tu drugu planiram prekriti i trećom", priča Cigi.