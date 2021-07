Modnom stručnjaku Nevenu Ciganoviću u najnovijem Modnom sudu RTL-ova Exkluziva pridružila se Nikolina Ristović, koju je voditeljica Ana Miščević najavila kao "kraljicu stila".

Na tapeti se našlo hrabro izdanje glazbenika Bože Vreće, koji je nedavno prošetao u suknji i štiklama. Nikolina je bez mnogo razmišljanja pozdravila ovakav izlazak iz okvira, ali Cigi je brzo zakuhao frku.

Krenuo zanimljiv dijalog

"Možda sam ja jedan od tih konzervativnih...", započeo je Neven, a njegova sukomentatorica brzopotezno ga je prekinula, vidno šokirana. "Ti?", pitala ga je Nikolina.

"Da. Ja", nasmijao se Neven, pa dodao: "Meni je ovo grozno. Meni to izgleda kao odbjegla žena iz cirkusa. Meni je to užasno, evo iskreno..."

"Je li to zbog toga što se obukao kao žena?", upitala je Nikolina. "Ne mogu zamisliti bradatu ženu. To mi je katastrofa...", odgovorio je Cigi. "Dobro, nisi mene vidio ujutro", spustila mu je Ristović, a on joj kroz smijeh dobacio: "Dobro, ti se uvijek obriješ na vrijeme."

Srećom, zna kad treba stati

Oko Ane Gruice i njezina supruga Borana Uglešića bili su složni: "Svaka im čast na usklađenosti", rekla je Nikolina, a njihov stajling blagonaklono je prokomentirao i Neven.

Ana Gruica i Boran Uglešić

No, zato Aljoša Asanović i njegov sin Antonio nisu dobro prošli kod zahtjevnog Cigija: "Oni kao da su došli s barke neke", ispalio je modni stručnjak.

"Što kažeš na sina?", pitala je Ana Miščević. "Ti stvarno hoćeš da ti iskreno kažem za sina?", smijuljio se Neven. "Nemoj previše u detalje ići", dobacila je Nikolina.

"To ti mogu reći kasnije u četiri oka", rekao je Neven i zaključio: "Ima dobre tetovaže."