Neven Ciganović na Instagramu se posvađao s plus size manekenkom Lucijom Lugomer nakon što je ona javno stala u obranu Lane Jurčević kojoj su on i Lidija Bačić u jednoj emisiji predbacili nekoliko kilograma viška.

Stilist i pjevačica ocjenjivali su modni izričaj domaćih zvijezda, točnije Lanino izdanje s nedavne dodjele Porina.

"Izgleda grozno. Malo se zdebljala, ova korona ne čini joj dobro", rekao je Ciganović.

"Možda koja kilica više pa... Ne znam", dodala je Bačić.

U Laninu obranu stala je Lucija Lugomer koja joj je preko Instagrama poručila da je "izgledala sjajno".

Dramu je dodatno začinio Ciganović koji je odgovorio Lugomer u svom stilu - bez dlake na jeziku.

"Draga Lucija koja si me blokirala na Storyju pa ti se moram obratiti preko svog Storyja, potpuno razumijem da si ti naše komentare shvatila osobno jer si ti svoje ime izgradila na tih nekoliko desetina kila više i ja to skroz poštujem, kao što poštujem sve druge različitosti. Tebi je zasmetalo što smo pjevačicu lakih nota Lanu Jurčević pošpotali što se zgickala nekoliko kila, ali si pri tom zaboravila da je ona svoju karijeru gradila isključivo prezentirajući svoje 'besprijekorno' istrenirano tijelo i to nemali broj u vrlo oskudnim izdanjima, što je zahtijevalo perfektnu formu", poručio je.

"Mene kao komentatora nečijeg izgleda uopće ne zanima da li je ona sad sretna s tim 'viškom' kilograma, već kako joj ti kilogrami stoje. Za moj ukus, kao što sam i iznio kao svoje osobno mišljenje, meni se to ne sviđa. Jednako tako poštujem tvoje mišljenje i podršku Lani jer zdrava odnosno 'ugodno popunjena konkurencija' je najbolja konkurencija. Što se pak poruke koju odašiljemo našim komentarima tiče, mislim da nije jasna samo onima koji ne smatraju da je pretilost jedan od najvećih zdravstvenih problema današnjice, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu", zaključio je Ciganović.