"Platforme koje imam uvijek ću koristiti za to da pomognem da se netko osjeća bolje, da nekog zabavim, nasmijem.. ili ohrabrim. Nisam tu da nekom nabijam komplekse, već obrnuto, tu sam jer ste mi vi dali to povjerenje, jer me pratite i slušate sve ove godine… itekako to trebam opravdati. Hvala vam", napisala je Lana Jurčević na Instagramu nakon što se već nekoliko dana nalazi na meti kritika stilista Nevena Ciganovića.

On je za RTL komentirao styling koji je pjevačica odabrala za Porin te naglasio da se Lana udebljala.

Zatim je Lana objavila video u kojem ponosno pokazuje srednji prst i daje do znanja da se ne zamara viškom kilograma. U objavi je napomenula da je u kadru jedini problem taj što nije pospremila stan.

Stilist ne odustaje

Neven joj je opet uzvratio:

"Znate kako se kaže, da te ne boli, ne bi bilo odgovora, očigledno sam ju dobro piknuo tamo 'di ju najviše boli. Toliko o tome. Ja obično ne odgovaram na prozivke posebno ako su nekakve zlonamjerne, ali ove nisu bile. Ja mislim da se ne radi o četiri kile viška, nego o 10 kilograma", rekao je.

U svojoj zadnjoj objavi Lana ne spominje Ciganovića ali njezini pratitelji spominju njegove komentare o Laninim kilogramima i pjevačici poručuju da se ne zamara takvim negativnim stvarima i zahvaljuju Lani na širenju pozitive.