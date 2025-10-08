Neutješni sin Halida Bešlića: 'S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si ostavio'

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u utorak nakon kratke i teške bolesti. Iza sebe je ostavio sina Dinu, kao i brojne prijatelje, kolege i obožavatelje koji tuguju zbog njegova odlaska.

Dino Bešlić oprostio se od oca emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na fotografiji, a pogotovo tvojoj Lamiji i tvom Belminu", započeo je Dino.

Foto: Stringer/Pixsell

"Volimo te puno i znaj da te nikad iznevjeriti nećemo. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino", zaključio je.

'Tako je, kako je'

Podsjetimo, Dino je nedavno otkrio kako se nosi s tragičnim gubitkom. "Dobro smo svi. Tako je, kako je," rekao je ukratko za Blic.

Foto: Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia

Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, kojoj je posvetio svoju posljednju pjesmu, snahu Mahiru te unuke Lamiju i Belmina-Kana.

