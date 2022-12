Netflix je u četvrtak objavio prvi trailer za svoj nadolazeći dokumentarac o vojvodi i vojvotkinji od Sussexa, Meghan Markle i princu Harryju. Pod nazivom "Harry & Meghan", dokumentarac će rasvijetliti uspone i padove ljubavne priče para.

Nikad bliži pogled na život Meghan i Harryja

Prvi intimni pogled na dokumentarnu seriju, koja će se premijerno prikazati u prosincu u šest epizoda, uključuje osobne snimke iz zajedničkog života para, uključujući njihovo vjenčanje 2018., putovanje u Afriku i razdoblje dok je Meghan bila trudna.

Osim trenutaka veselja, prikazuju i poteškoće s kojima su se suočavali pod kraljevskim reflektorima. U video najavi se vidi kako Meghan briše suze u jednom kadru, a onda u drugom par je prikazan na ceremoniji Dana Commonwealtha 2019. usred napetosti s kraljevskom obitelji i medijima.

"Zašto ste htjeli snimiti ovaj dokumentarac?", pita se par u video najavi. "Nitko ne vidi što se događa iza zatvorenih vrata", kaže Harry.

"Morao sam učiniti sve što sam mogao da zaštitim svoju obitelj", dodaje princ, a Meghan zatim kaže: "Kad su ulozi ovako visoki, nema li smisla čuti našu priču od nas?"

Prema Netflixu, "serija istražuje tajne dane njihova ranog poznanstva i izazove koji su ih doveli do toga da su se osjećali prisiljeni povući se sa svojih stalnih uloga u instituciji. Uz komentare prijatelja i obitelji, od kojih većina nikad prije nije javno govorila o onome čemu su svjedočili, i povjesničara koji raspravljaju o stanju britanskog Commonwealtha danas i odnosu kraljevske obitelji s tiskom, serija čini više od rasvjetljavanja ljubavi jednog para priča, ona oslikava naš svijet i kako se odnosimo jedni prema drugima."

Projekt dolazi od redateljice Liz Garbus, nominirane za Oscara, čiji prethodni filmovi usmjereni na slavne osobe uključuju Ljubav, Marilyn, Što se dogodilo, Gospođica Simone? i Postati Cousteau.

Meghan (41) i Harry (38) prvi su put potpisali višegodišnji ugovor s Netflixom u rujnu 2020. U to je vrijeme The New York Times izvijestio da će produkcijsko središte Sussexa, kasnije nazvano Archewell Productions, isključivo stvarati dokumentarce, dokumentarce, igrane filmove filmova, scenarističkih emisija i dječjih programa za popularnu platformu.

Uskoro na police stižu Harryjevi memoari

U travnju 2021. Zaklada Invictus Games objavila je da je u tijeku izrada Netflixove dokumentarne serije o epskom događaju putem Archewell Productions.

Heart of Invictus, radni naziv projekta, pratio bi sportaše dok se pripremaju za Igre u Haagu 2022. Bit će ovo naporna zima za vojvodu i vojvotkinju od Sussexa, a memoari princa Harryja trebali bi se naći na policama 10. siječnja 2023.

Krajem prošlog mjeseca Penguin Random House potvrdio je da će princ podijeliti svoju priču u Spareu, 416 stranica memoara gdje Harry razmišlja sa "sirovom, nepokolebljivom iskrenošću".