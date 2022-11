Uz sve to, Chrissy Teigen višestruko je talentirana osoba čiji su interesi i izvan manekenstva. Izdala je dvije knjige, a u veljači 2016. objavila je svoju prvu knjigu pod naslovom "Cravings: Recipe for All of the Food You Want to Eat". Ova je knjiga postala bestseler New York Timesa i druga najprodavanija kuharica 2016. Dok je njezina druga knjiga objavljena u rujnu 2018., s naslovom "Cravings: Hungry For More". Chrissy je također izdala liniju odjeće u suradnji s modnom tvrtkom Revolve 2017. godine.