Glumac Will Smith (54) našao se na meti kritika nakon nasilne reakcije na ovogodišnjim Oscarima kada se popeo na pozornicu i ošamario kolegu Chrisa Rocka (57).

Jednom je do sada Smith progovorio o tom incidentu no prvi intervju na talk showu dao je nedavno u sklopu promocije novog filma "Emancipation", a priznao je da ga ubija što njegove posljedice negativno utječu na reklamu za film.

'Jednostavno sam puknuo'

"Ti ljudi su došli i vjerovali mi i samo se nadam da će njihov rad biti poštovan i neće biti ukaljan mojom užasnom odlukom", rekao je Smith koji je također otkrio jednu od najvećih stvari koju je naučio u proteklih nekoliko mjeseci.

"Morao sam si oprostiti što sam čovjek. Vjerujte mi, nitko ne mrzi činjenicu što sam čovjek više od mene", rekao je.

"Oduvijek sam želio biti Superman. Uvijek sam želio uskočiti i spasiti djevojku u nevolji. Morao sam shvatiti da sam čovjek s manama i još uvijek imam priliku izaći u svijet i dati svoj doprinos na način koji ispunjava moje srce i nadam se da pomaže drugim ljudima", dodao je.

Priznao je da mu je posljednje vrijeme bilo užasno kaotično. "Ne želim previše ulaziti u to kako me ljudi ne bi ponovno krivo razumjeli", rekao je voditelju i dodao da je večer bila "jednostavno užasna".

"Postoji mnogo nijansi i sve to je dosta složeno. Ali na kraju dana, jednostavno sam puknuo. Prolazio sam kroz nešto te večeri. To ne opravdava moje ponašanje. Bilo je tu puno stvari. Bio je to mali dječak koji je gledao kako njegov otac tuče njegovu majku. Sve je to puklo u tom trenutku. To nije ono što želim biti. To je bio bijes koji sam jako dugo držao u sebi", objasnio je.

Podsjetimo, komičar Chris Rock tijekom govora se našalio na račun glumčeve supruge Jade Smith zbog njezine ćelavosti. Usporedio ju je s G.I. Jane, popularnim filmskim likom kojega je na velikom platnu utjelovila obrijana na ćelavo Demi Moore. Glumac je zatim ustao te se popeo na pozornicu i udario komičara.