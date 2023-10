Nives Celzijus, poznata hrvatska pjevačica i spisateljica, često se ističe kao jedna od najatraktivnijih Hrvatica, a mnogi primjećuju kako izgleda danas bolje nego na samom početku svoje karijere.

Tijekom dugogodišnjeg pojavljivanja u javnosti, Nives je isprobala različite uloge, uključujući manekenstvo, modeling, glumu i pjevanje.

Također, pamti je se po vremenu provedenom u braku s bivšim nogometašem Dinamovim Dinom Drpićem.

Prisjetili smo se slike iz 2007. godine kada su Nives i Dino očekivali dolazak svog drugog djeteta.

Tog dana su zajedno posjetili otvorenje noćnog kluba Latino i došli su u društvu svog sina.

Nives je i tada privukla pažnju svojim izazovnim izgledom, a nosila je haljinu s dubokim dekolteom, dok je Dino bio u zeleno-žutoj sportskoj majici.

Ovaj par je dugo vodio uzbudljiv život na domaćoj sceni. Upoznali su se 2004. godine preko zajedničkih prijatelja, a njihova ljubav je brzo procvjetala.

Nakon samo četiri mjeseca veze i dva mjeseca zajedničkog života, odlučili su se zaručiti.

Sljedeće godine, nekonvencionalno su se vjenčali u Las Vegasu, daleko od svojih bližnjih.

Interesantno je da mlada nije nosila tradicionalnu bijelu vjenčanicu, već haljinu s leopard uzorkom.

Također su proveli medeni mjesec prije same ceremonije, otputovavši u Disneyland.

Nives je svoju dugu haljinu s dubokim dekolteom, izrađenu od poluprozirnog materijala, podijelila na Instagramu 15 godina kasnije.

'Vjenčanjem nismo ništa promijenili u našoj vezi, osim što smo sada supružnici. I dalje živimo istim stilom, ali jako sam sretna što sam se vjenčala za Dineka’, rekla je tad Nives za Story.hr.

Nives je svom dragom posvetila i tetovažu na donjem dijelu trbuha na kojem je stajao natpis: 'Propiedad de Dino' odnosno u prijevodu 'Dinino vlasništvo'.

Nives i Dino su često bili predmetom medijskih špekulacija i glasina, uključujući i razne priče o njihovom razvodu. Neki su mediji izvještavali da Drpić nije bio oduševljen sadržajem Nivesine knjige "Gola istina", što je dodatno potpaljivalo već tada jake spekulacije. Osim toga, činjenica da se nogometaš nije pojavio na promociji knjige dodatno je podgrijavala te priče. Tada je Nives izjavila da je Drpić ostao kod kuće kako bi čuvao njihovu djecu.

Bračni par je odlučio okončati brak 2014. godine, iako nisu javno otkrivali razloge za svoj razlaz. U jednom kasnijem intervjuu, Nives je komentirala da su njih dvoje bolje funkcionirali kao par prije nego što su se vjenčali.

Nakon razvoda, Nives nije javno pokazivala nove muškarce u svom životu i često je isticala da je njen ljubavni život u mirovanju te da se ništa zanimljivo ne događa.

Unatoč razvodu, ostali su u dobrim odnosima zbog svoje djece. Nives je čak jednom prilikom objavila Dininu fotografiju, što je privuklo mnogo pozornosti, ali je već ranije naglasila da su u prijateljskim odnosima.

‘Bez obzira na to što mi u masu situacija ide na živce i oči bih mu iskopala, a vjerojatno i on meni, to je jedna od prvih osoba kojoj bi se obratila da imam neku situaciju... Ostala mi je jednostavno ta navika iz perioda braka i perioda kada smo se neizmjerno voljeli’, rekla je jednom prilikom.

Nives je u svojoj kolumni za Story.hr otvoreno priznala da joj nije bilo lako nakon razvoda, iako je često javno percipirano drugačije.

‘Okolina nikad nije razumjela moju igru. Blago tebi, muž ti je nogometaš. Lako tebi, razvela si se od muža nogometaša. Kad si razvedenica, učestalije ti prilaze druge razvedenice i dijele osobna iskustva. Nedostaje im krizni saveznik. Kao friško razvedena, naslušala sam se briga zbog premalih alimentacija, nerazumnih ili nezainteresiranih bivših, ratova zbog imovine i djece. Uvijek sve uz zaključak - lako tebi’, piše Nives.

Par je tijekom braka dobio sina Leonea, a tri godine kasnije i kćerkicu Taishu. Nažalost, prije godinu dana Nives je otkrila da je u opticaju lažna intimna snimka koja se pogrešno pripisuje njezinoj tada 14-godišnjoj kćeri.

'Nemam svježih informacija, no prema posljednjima slučaj je preuzelo državno odvjetništvo te se trenutačno nalazi na sudu. Dino i ja otkrili smo stvarni identitet djevojke koja se nalazi na snimci, a za koju se tvrdilo da je na njoj naša tad 14-godišnja kćer, te smo sve skupa prijavili policiji. Policija je razgovarala s djevojkom, koja je podnijela prijavu za neovlašteno širenje spornog snimka. Što se tiče zaštite naše kćeri to spada pod kazneno djelo zloporabe identiteta. Pravda nikad neće biti zadovoljena jer nikad nećemo razotkrit sve počinitelje ovih djela, ali lakše je kad vidiš da se nešto poduzima, odnosno da policija i sistem pomažu i da će bar neki od njih biti kažnjeni i možda naučiti lekciju', rekla je za Story.

U jeku tog slučaja, podijelila je kako je njena maloljetna kći proživljavala teško razdoblje. "Živjela je u suzama i agoniji, u strahu. Pitala me kako je kao majka ne mogu zaštititi."

'Mnogi zli ljudi pokušali su ti ukrasti djetinjstvo, no spoznala si i koliko je mudra, moćna i snažna ta duša u tom malom, krhkom tijelu. Uspjela si. Neki to spoznaju cijeli život. Otkrila si i da ti majka nije uvijek pitoma, mila i blaga, već prokleta gepardica, uvijek spreman obraniti svoje carstvo. Volim te malena', napisala je Nives u emotivnoj posveti kćeri.

'Moja kći sad već ima 16 godina. U tim mladim godinama rane lakše zacijeljuju i optimizam je u punoj snazi pa se ipak nešto lakše nosiš s životnim traumama i vjeruješ u bolje sutra. Puno smo razgovarale o svemu. Okruženje , prijatelji i kolege iz škole, uvelike su pomogli. Sad je već puno bolje', zaključila je Nives.