Nakon što su mnogi optužili žiri na Eurosongu 2024. da su opljačkali Hrvatsku zbog dodjeljivanja 12 bodova predstavniku Švicarske, Nemi (24), sada je on iznenadio mnoge. Na Facebook stranici "Eurovision Fans" osvanula je fotografija na kojoj Nemo pozira pored moldavskog benda Sunstroke Project, u kostimu s crveno-bijelim kockicama.

Brojni korisnici Facebooka opleli su po Nemi u komentarima te su ponovno pokrenuli temu o tome da je Baby Lasagna trebao pobijediti na Eurosongu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemoj moje kockice molim te, vrijeđaš mi nacionalnost! Te kockice su trebale pobijediti", "Čovjek ima grižnju savjest zbog namještene pobjede, pa se 'ukockao"", "Je li ovo provokacija zbog toga što Marko nije pobijedio,daj skini to,to su naše kockice", pisali su mu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gledatelji bijesni

Podsjetimo, na ovogodišnjem Eurosongu Nemo je bio favorit žirija iz mnogih zemalja, a nakon što su prikupljeni glasovi publike, pitanje je bilo tko će biti pobjednik, on ili Baby Lasagna. Nakon što je Nemo proglašen pobjednikom, nastala je prava bura na društvenim mrežama.

Mnogi su donosili teorije zavjere da je Hrvatska opljačkana, a osim toga vršili su i diskriminaciju nad Nemom zbog njegove seksualnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Predstavnik Švicarske na Eurosongu 2024. - Nemo

"Nitko nije izabrao nekog drugog nego Švicarsku?", "To samo dokazuje da je politika umiješana", "Vrlo čudno. Svi misle isto", "Ovaj video pokazuje kako je Eurosong namješten", "Koliko su plaćeni?", "Dakle, bio je lažni pobjednik i prije finala! Hvala Eurosongu što je to još jednom potvrdio", "To je samo dobar pokušaj uvjeravanja ljudi da im se doista sviđa", nizali su se komentari.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatromet emocija u Veloj Luci: 'Oliver je liječio ljude'