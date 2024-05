Reakcije nakon proglašenja Eurosonga 2024. se ne stišavaju. Brojni korisnici društvenih mreža nisu zadovoljni što je Švicarac Nemo (24) odnio pobjedu s pjesmom "The Code" te smatraju da je cijeli Eurosong namješten.

Na Instagram profilu Eurosonga objavljen je video u kojem su brojni glazbenici imali zadatak odabrati kuglicu s imenom države za koju smatraju da će pobijediti na Eurosongu 2024. Svi su izabrali Švicarsku, a video je potaknuo veliku raspravu u komentarima.

Gledatelji sve više vjeruju u to da je natjecanje namješteno.

"Nitko nije izabrao nekog drugog nego Švicarsku?", "To samo dokazuje da je politika umiješana", "Vrlo čudno. Svi misle isto", "Ovaj video pokazuje kako je Eurosong namješten", "Koliko su plaćeni?", "Dakle, bio je lažni pobjednik i prije finala! Hvala Eurosongu što je to još jednom potvrdio", "To je samo dobar pokušaj uvjeravanja ljudi da im se doista sviđa", nizali su se komentari.

Što vi mislite? Je li Eurosong 2024. namješten? Recite nam u anketi!

