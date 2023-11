BLJEŠTAVILO, GOLOTINJA, PROVOKACIJE / Ni prozirne haljine ni duboki dekoltei nisu mogli nadmašiti golišavo izdanje Kim K. optočene draguljima, a bilo je tu zbilja svega...

Na otvorenju Swarovski trgovine na "Fifth Avenueu" u New Yorku, jedna od najpoznatijih žena i modnih ikona, Kim Kardashian (43) je zasigurno bila glavna atrakcija pred kamerama. Zablistala je u kratkom topu ispod kojeg su se nazirale njezine bujne grudi, a čini se da Kim ne preferira grudnjake. Rijetko tko je ostao ravnodušan kada je zakoračila na ovom eventu, a osim grudi, Kim je istaknula i svoja seksi leđa. No, osim atraktivne televizijske zvijezde, bilo je tu još ljepotica. Dame su se dosta potrudile oko modnih kreacija koje će vas ostaviti bez teksta. U galeriji pogledajte koliko su maštovite.