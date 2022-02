Nakon uspjeha pjesama "Netko kao ti", "Vrijeme je", "Poslije kiše", "U zagrljaju spašeni" feat. Marko Kutlić i "Nauči me ploviti", Antonela Đinđić, poznatija kao Nela, nedavno je predstavila "Problem“, novi singl s albuma "Melodrama“ koji je prošle godine izdala Croatia Records.

I na novoj je pjesmi snage udružila s Mihovilom Šoštarićem i Vlahom Arbulićem iz studija Republika. Rezultat je singl zaraznog, modernog pop zvuka s primjesama funky ritma uz koji ne možete ostati mirni. U autoskom singlu govori o neiscrpnoj temi muško-ženskih odnosa i otkriva gdje nastaje "problem“. Upravo je "Problem" bio i povod našeg intervjua, u kojem smo za isti pokušali naći - i rješenje te pritom porazgovarati i o glazbenim nagradama, atmosferi sa snimanja spotova, glazbenim natjecanjima, odnosu s Markom, a uspjeli smo saznati i kakve bi odluke donijela da postane premijerka.

NET.HR: Nela, ti baš znaš napraviti ‘Problem’. Novi spot oduševio je tvoje brojne pratitelje, a kako si i sama rekla, ovo je dosad ‘najzreliji’ spot koji si snimila. Razlikuje li se finalan spot od početnih zamisli ili ste ipak sve pratili, onako ‘štreberski’?

NELA: Priča o spotu uvijek krene u obliku osjećaja - koji osjećaj želimo stvoriti, koji je vizual koji ga podržava. U slučaju "Problema", krenulo je s plesom, bojama i “feel good” vibrom retro plesnih emisija. Onda se ta ideja razvijala u smjeru s mogućnostima i faktorom sreće i na kraju smo dobili "Problem" takav kakav je sad. “Štreberski” dio došao je na red nakon što su redatelj Luka Sepčić, producentica Sara Horvatić i snimatelj Ante Cvitanović otišli na pregled lokacije u Vukovar te raspisali detaljan plan snimanja. Sve u svemu, dobili smo najbolji spot na svijetu! A ja još uvijek ne mogu vjerovati da je snimljen i objavljen, objasnim zašto.

NET.HR: Možeš li nam otkriti neke anegdote sa snimanja? Ipak je u spot bilo uključeno puno ljudi. Koliko je dugo samo snimanje trajalo?

NELA: Ima ih previše, hahaha. Večer prije snimanja, jedna od šest predviđenih plesačica javila je da je covid pozitivna, par sati prije odlaska na snimanje gaffer je javio istu vijest, a meni je na dan snimanja pokucala menstruacija i snažni popratni bolovi. Bilo je tu još nekih bad luck situacija, ALI sve je to neusporedivo s količinom pozitivnog duha i timskog rada na setu. Snimali smo od 9 navečer do 7 ujutro, u ponoć dočekali rođendan plesačice Aide, smijali se, pili kave u 3 ujutro… Sve bih ponovila.

NET.HR: Rekla si da je ‘Problem’ svojevrstan izlazak iz tvoje komfor zone. Moraš li uvijek izaći iz komfor zone kako bi nešto naučila ili se i unutar nje događa razvoj?

NELA: Rekla bih da se rast događa uvijek u onom momentu kad napravimo korak naprijed usprkos strahu i nesigurnosti. Komfor zona nije nužno loša ali za ljude koji ne podnose stajati na mjestu - kao ja, definitivno je.

NET.HR: Nedavno je i glazbena diva, Josipa Lisac, gostujući na A strani otkrila kako ona i dan danas osjeća užasnu tremu pred javni nastup. Imaš li ti s tim problema?

NELA: Da. To je zapravo tako normalna stvar. Sjećam se trenutka kad sam prvi put shvatila da i poznati pjevači imaju tremu. Bilo je to 2011. na pjevačkoj radionici Rock akademije. Držao ju je Aki Rahimovski. Točno mi se urezalo u pamćenje kad je rekao da uvijek ima tremu prije nastupa, ali to rješava tako da “ovog” Akija ostavi i na pozornicu ponese svog brata blizanca. Shvatila sam to tako da nastupima dobivamo sposobnost skrivanja treme.

NET.HR: Dobila si nagradu ‘Music pub’ Zlatka Turkalja za najbolju mladu pjevačicu 2021. godine. Što ti predstavljaju nagrade? Smatraš li da se neke druge glazbene nagrade dodjeljuju pravedno?

NELA: Zgodno pitanje. Znači mi ideja nagrade kao priznanja za rad i trud te prepoznavanja nečije kvalitete i originalnosti. Nagrade nisu nebitne, pogotovo kad se o tebi piše biografija ili snima dokumentarac ili kad te se negdje treba najaviti, no nisu ni presudne za uspjeh. Publika je jedini pravi iskaz uspjeha i najveće priznanje. Smatram da puno toga nije pravedno, ali da svatko tko radi i tko je iskren, zaradi svojih 5 minuta.

NET.HR: Gledali smo te u The Voiceu i na A strani. Koliko je danas teško mladim glazbenicima nakon što završe glazbena natjecanja poput The Voicea? Cijelo vrijeme imaju podršku starijih kolega i sva su svjetla uperena u njih. No, onda, nakon što su pobjednici proglašeni, život ide dalje i oni ostaju prepušteni sami sebi.

NELA: Svatko se prijavi i sudjeluje s nekom namjerom. Nekom je to bio super izlet i hobi, nekom ozbiljna prilika, a nekom nešto između. Bitno je što slijedi poslije. Spoznati da si poslije

svega toga prepušten isključivo sam sebi je prvi korak. Drugi korak, imati konkretan plan, odrediti glazbeni i vizualni identitet. Treći raditi, biti uporan i iskren. I svemu tome imati bar

malo sreće. Mislim da sam ja najviše od svega imala sreće pa onda kasnije u hodu naučila i ostalo. Još uvijek učim. Sad mislim da je puno zdraviji onaj teži, sporiji put. Ali sve ima svoje zašto.

NET.HR: Kako si i sama rekla, Marko i ti ste si najveći kritičari, ali i najveća podrška. Koji je najbolji savjet koji ti je do sada dao Marko, a koji je najbolji savjet koji si ti dala njemu, a da ga je i poslušao?

NELA: Najbolji savjet koji mi je dao je što me pogurnuo da se oslobodim i usudim raditi svoju glazbu. Mislim da je moj najbolji savjet njemu bio taj što sam rekla da melodije koje je radio

za tekst pjesme “U zagrljaju spašeni” nisu još dovoljno dobre. I njegov i moj savjet doveli su nas do toga da tu pjesmu imamo u obliku dueta, i da smo na kraju skupa napravili melodiju.

NET.HR: Možeš li reći da vas dvoje 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu živite glazbu? Postoji li dan u kojem ne razgovarate o glazbi?

NELA: Ne postoji dan da se ne dotaknemo glazbe. Nekad glazbu više živimo nekad manje. Svakako smo najsretniji onda kad je to više.

NET.HR: I Marko i ti ste imali brojne uspone i padove prije nego što ste se upoznali, kao i svi. Što vam je najviše pomoglo u uspostavljanju tog “zdravog odnosa”, u kojem se na prošlost ne gleda kao na “repove”.

NELA: Najviše nam je pomaže razgovor, pažnja, razumijevanje a da bi sve to bilo kako treba - molitva.

NET.HR: Imaš li potrebu ponekad biti u potpunoj tišini i osluškivati unutarnju sebe? Što ti u takvim trenucima najčešće prolazi glavom?

NELA: Imam. Volim samoću i tišinu, voljela bih ju i više prakticirati. Prolaze mi glavom greške koje trebam ispraviti na sebi, kako ih ispraviti, ciljevi, ideje, nadanja. Zahvalnost. Svašta meni prolazi glavom.

NET.HR: Može li se u Hrvatskoj, u 2022. živjeti isključivo od glazbe?

NELA: Može.

NET.HR: Što je trenutno najveći problem u hrvatskoj glazbenoj industriji?

NELA: Možda nesrazmjer onoga što Hrvati zapravo slušaju i onoga što vidimo u medijima.

NET.HR: Da danas postaneš premijerka i imaš pravo donijeti tri odluke, što bi promijenila?

NELA: Minimalnu plaću od 7,500 kuna, manji porez na hranu i osigurani svi uvjeti za pomoć i skrb djece s posebnim potrebama. I još barem 300 odluka. Jedna od njih - besplatni higijenski ulošci i tamponi.

NET.HR: Rekla si kako bi voljela pobijediti na Eurosongu. Što misliš o ovogodišnjim kandidatima i u koga ulažeš najveće nade?

NELA: Mislim da će ove godine u najužem izboru za pobjedu biti Marko Bošnjak i Mia Dimšić. A jedna od kandidatkinja čiji glas i senzibilitet posebno volim je Tia.