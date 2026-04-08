Nekoć najslađi par filma: Omiljeni glumci iz 'Zapravo ljubav' nakon 20 godina opet zajedno

Obožavatelji kultnog božićnog hita 'Zapravo ljubav' oduševljeni su nakon što su se ponovno sreli Martin Freeman i Joanna Page.

Njihov susret dogodio se u popularnoj emisiji The One Show, a već prvi trenuci pred kamerama probudili su lavinu emocija i nostalgije. I ne čudi – prošlo je više od dva desetljeća otkako su zajedno snimali film koji je obilježio generacije.

"Nismo se vidjeli više od dvadeset godina", priznali su kroz smijeh, a publika je odmah vraćena u dane kada su kao John i Judy – simpatični dvojnici za snimanje intimnih scena osvojili srca gledatelja svojom sramežljivom, ali neodoljivom romansom.

Od skromnih početaka do svjetske slave

Nakon velikog uspjeha filma, Martin Freeman doslovno je eksplodirao na svjetskoj sceni. Publiku je prvo osvojio u seriji 'U uredu', a zatim postao planetarno poznat kao dr. John Watson u hitu 'Sherlock'. U trilogiji 'Hobit' utjelovio je legendarnog Bilba Bagginsa.

U privatnom životu dugo je bio u vezi s Amandom Abbington, s kojom ima dvoje djece. Iako više nisu zajedno, ostali su u odličnim odnosima.

Ona je odabrala obitelj

Za razliku od njega, Joanna Page ostala je vjerna britanskoj TV sceni. Najveću popularnost donijela joj je serija 'Gavin i Stacey', a publika je i danas obožava.

Okušala se i kao voditeljica, a nedavno je predstavila novu emisiju 'Shift the Thrift'.

U privatnom životu pronašla je sreću s glumcem Jamesom Thorntonom, s kojim ima čak četvero djece. Zanimljivo, upravo zbog njihovog vjenčanja 2003. godine – propustila je premijeru filma koji ju je proslavio.

Kemija koja ne stari

Njihov ponovni susret izazvao je pravu eksploziju emocija među fanovima. Fanovi ne mogu vjerovati koliko se malo promijenilo

"Mislim da nismo uopće ostarjeli", našalila se Joanna.

"Ma mi smo se čak pomladili", uzvratio je Freeman.

I zaista, kemija, humor i ona prepoznatljiva toplina i dalje su tu.

Film koji ne izlazi iz mode

Zapravo ljubav i dalje drži status jednog od najgledanijih božićnih filmova svih vremena. Svake godine iznova osvaja publiku, a priče poput njihove ostaju duboko urezane u srcima gledatelja.

