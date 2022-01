ŽIVOTNA BORBA / Bila je bok uz bok Pameli Anderson, a danas bi rijetki prepoznali seks bombu iz 'Baywatcha'

Glumica Nicole Eggert (50) 90-ih je bila zvijezda kultne serije "Baywatch", a njezino seksi tijelo bilo je san svakog muškarca. Uz Pamelu Anderson (54) bila je jedna od najpoželjnijih žena tog doba, imala je samo 19 godina kada je osvajala srca vjernih gledatelja tada popularne serije. Ova glumica je, navodno, htjela imati velike grudi pa ih je odlučila povećati, međutim nedugo nakon operacije odlučila ih je ponovno smanjiti. Nakon "Baywatcha" 50- godišnja glumica nije se pretjerano proslavila u glumačkom svijetu, a kako su godine prolazile Eggert je postupno mijenjala i svoj izgled. Godine 2013. strani mediji su objavili da je ova bivša zvijezda bankrotirala, a pet godina kasnije Nicole je ponovno punila tabloide, ali ovaj put s nešto jezivijom pričom. Naime, 2018. je izašla vijest da je Eggert, kao curicu s 14 godina, seksualno zlostavljao kolega Scott Baio. Glumac je odbacio sve optužbe da bi na kraju u medije isplivala vijest da je Nicole redovito imala spolne odnose s njim. Zanimljivo je da bi se Nicole Eggert trebala pojaviti u dokumentarcu o "Baywatchu", gdje bi bila bok uz bok s Pamelom Anderson, Carmen Electrom i Davidom Hasselhoffom. "Postojala je klauzula u ugovoru koja je navodila da se ne smijemo udebljati ili smršavjeti dva kilograma. Imala sam 19 godina tada i moja težina nije oscilirala. Nisam morala ni vježbati! Uopće se nisam doživljavala kao seks simbol. Više sam osjećala posljedice toga što su me nazivali kurvom, što mi je smetalo jer nikad to nisam bila... I nisam glupa kao što su neki smatrali", rekla je tada Eggert u showu Oprah Winfrey. U galeriji pogledajte kako je ova nekadašnja seks ikona kroz godine drastično promijenila svoj izgled, od utegnute spasiteljice do punašne žene.