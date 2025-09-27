NAPOKON JASNO /

Otkriven misteriozni muškarac koji je ukrao srce holivudske glumice

Foto: Profimedia

Glumica je sada s fanovima podijelila s kim je u vezi

27.9.2025.
15:38
Nekadašnja glumačka zvijezda Amanda Bynes (39) ponovno je zaljubljena. Sretnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila zajedničku fotografiju s novim partnerom. Prema pisanju portala TMZ, riječ je o muškarcu imena Zachary, koji ima 40 godina, a njihovo prijateljstvo nedavno je preraslo u romantičnu vezu.

Izvor blizak paru otkriva da Amanda i Zachary ne žele žuriti te da svoju vezu razvijaju polako i opušteno. Uživaju u zajedničkom vremenu i zasad sve drže daleko od očiju javnosti. Ipak, ovih su dana viđeni kako se drže za ruke tijekom šetnje, što je dodatno potaknulo glasine o novoj ljubavi.

Amanda koja je proslavu stekla u mladosti ulogama u serijama i filmovima na Nickelodeonu, posljednjih je godina bila povučena iz javnosti. Tijekom svoje karijere bila je povezana s nekoliko poznatih muškaraca, među kojima su Paul Michael s kojim je bila zaručena, te glazbenik Kid Cudi, glumac Seth MacFarlane i kolega iz serije "What I Like About You" Nick Zano.

U javnosti se dugo nije pojavljivala zbog osobnih problema, uključujući ovisnost o alkoholu i drogama, zbog čega je više puta boravila u klinikama za odvikavanje. Godine 2012. uhićena je zbog vožnje pod utjecajem opijata, a godinu kasnije izazvala je požar ispred tuđe kuće, nakon čega je stavljena pod skrbništvo. To je trajalo devet godina, sve dok sud nije odlučio da se može samostalno brinuti o sebi.

POGLEDAJTE VIDEO: Od horora u lunaparku i ljudi koji su visili pola sata naglavačke, do Hollywooda koji je prestao štrajkati

