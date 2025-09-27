Otkriven misteriozni muškarac koji je ukrao srce holivudske glumice

Nekadašnja glumačka zvijezda Amanda Bynes (39) ponovno je zaljubljena. Sretnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila zajedničku fotografiju s novim partnerom. Prema pisanju portala TMZ, riječ je o muškarcu imena Zachary, koji ima 40 godina, a njihovo prijateljstvo nedavno je preraslo u romantičnu vezu.

Izvor blizak paru otkriva da Amanda i Zachary ne žele žuriti te da svoju vezu razvijaju polako i opušteno. Uživaju u zajedničkom vremenu i zasad sve drže daleko od očiju javnosti. Ipak, ovih su dana viđeni kako se drže za ruke tijekom šetnje, što je dodatno potaknulo glasine o novoj ljubavi.

Amanda koja je proslavu stekla u mladosti ulogama u serijama i filmovima na Nickelodeonu, posljednjih je godina bila povučena iz javnosti. Tijekom svoje karijere bila je povezana s nekoliko poznatih muškaraca, među kojima su Paul Michael s kojim je bila zaručena, te glazbenik Kid Cudi, glumac Seth MacFarlane i kolega iz serije "What I Like About You" Nick Zano.

U javnosti se dugo nije pojavljivala zbog osobnih problema, uključujući ovisnost o alkoholu i drogama, zbog čega je više puta boravila u klinikama za odvikavanje. Godine 2012. uhićena je zbog vožnje pod utjecajem opijata, a godinu kasnije izazvala je požar ispred tuđe kuće, nakon čega je stavljena pod skrbništvo. To je trajalo devet godina, sve dok sud nije odlučio da se može samostalno brinuti o sebi.

