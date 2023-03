"To plav ili crn to nema pojma sa životom, to duh, energija, priča, šarm. Voljela sam plavušane, muž mi je bio plav, on je bio kao Nordijac, to boja očiju kose i to, ne. Ali znaš kako, plod, muškarac je plod i tradicije i odgoja, i kompleksa i superiornosti i inferiornosti, majčinog stava, prijatelja, bivših iskustava jer u ovim godinama neću ja loviti neke mladiće da im glumim mamu ili babu to stvarno ne ide uz mene kao osobu", otkrila je Neda.