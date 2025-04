Neda Ukraden otkrila gdje će provesti svoje posljednje dane: 'Tamo sam jako sretna'

Na predstojećem 17. CMC festivalu u Vodicama, koji će se održati 6. i 7. lipnja, među izvođačima će biti i popularna pjevačica Neda Ukraden (74). Pjevačica će se publici predstaviti novom pjesmom Lastavica, koju potpisuje Dušan Bačić, autor brojnih njezinih hitova iz posljednjih godina.

"Naslov mi je odmah zvučao privlačno, a pjesma ima neku novu, svježu notu koju možda dosad nisam imala. 'Lastavica' simbolizira povratak, novi početak, i to mi se jako svidjelo", rekla je Neda za Story.

Ukraden, koja glazbom aktivno djeluje još od 1967. godine, i dalje nastupa diljem regije, iako priznaje da joj sve češće postane naporno. "Ponekad bih dala sve da ne moram putovati po lošem vremenu ili čekati na granicama, ali ljubav prema glazbi i dalje prevladava. I danas mi je poziv na koncert izazov i privilegija", priznaje.

Iako većinu vremena provodi putujući između Zagreba, Beograda, Sarajeva i Rijeke, njezina prava oaza mira je Imotski. Upravo tamo, kaže, vidi sebe u godinama koje dolaze.

''Ja sam svugdje zapravo, na četiri adrese, ali mi je oaza mira Imotski, definitivno.Raj, to je moj raj. To je moj odmor, jako sam sretna tamo. Moguće da ću tamo doživjeti posljednje dane, ali sa mnom se nikad ne zna, ja sam ptica selica. Ja nisam nikad bila netko tko je odrastao samo u jednom dvorištu, u jednoj ulici i to je to. Za mene je cijeli svijet na neki način moj dom. Svugdje se lijepo osjećam zato što imam otvoreno srce i mozak. Ne smeta me što netko drugačije govori, drugačije jede, drugačije se odijeva. Bitno je da imamo taj neki ljudski stav i poštovanje", rekla je.

Podsjetimo, Neda Ukraden, ikona regionalne glazbene scene, nedavno je najavila veliki koncert u Areni Zagreb povodom 40. obljetnice svog najvećeg hita Zora je, koji će se održati 25. listopada 2025. godine. Osim toga, na jubilarni 70. rođendan objavila je emotivnu baladu Za pravu ljubav, a nedavno je predstavila i pjesmu Lavanda, u suradnji s autorom Dušanom Bačićem. Tijekom svoje bogate karijere, Neda je izgradila impresivan opus s hitovima poput Na pola puta, Viljamovka i Na Balkanu,

