Počevši karijeru kao model u nekim od europskih modnih prijestolnica, Melania Trump se probila do New Yorka 1996. Postala je prva dama Sjedinjenih Država od 2017. do 2021. Njezino bogatstvo procjenjuje se na 50 milijuna dolara. Pametna bivša prva dama je zahvaljujući svojim vezama s modnom industrijom pokrenula novi posao s nakitom i kozmetikom.