Nevjerojatno kako je splitska influencerica izgledala prije zahvata: 'Tko bi me htio ovakvu?'

Splitska influencerica Ela Jerković (29) iznenadila je svoje pratitelje objavivši video i fotografije koje prikazuju kako je izgledala prije estetskih zahvata.

U iskrenom videu na YouTubeu, Ela je progovorila o svom izgledu prije korekcija te priznala da nije uvijek bila zadovoljna sobom. Zajedno s prijateljima komentirala je stare fotografije na šaljiv način, izjavivši: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom", "Strašno", "Hurem iz Bugarske" i time nasmijala brojne gledatelje.

Video je brzo postao viralan i izazvao niz pozitivnih reakcija na društvenim mrežama. Komentari pratitelja bili su puni podrške i simpatije: "Na svim slikama vidim veselu djevojčicu koja je imala sretno djetinjstvo", "Bila si posebna i tada, kao što si i sada. Svaka slika nosi svoju priču", "Znači vi ste top, ja sam se ismijala kao nikad!"

Ela je ranije fanovima otkrila da je operirala grudi te da je imala nekoliko korekcija nosa. Prvi zahvat na nosu napravila je s 17 godina, ali nije bila potpuno zadovoljna pa je kasnije ponovno išla na operaciju.

