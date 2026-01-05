‘Ne bih mogao bez tebe, volim te’: Timothée drhtavim glasom prvi put javno izjavio ljubav Kylie

FREEMAIL
TROGODIŠNJA LJUBAV /

Foto: Lisa/aff-usa/shutterstock Editorial/profimedia

Timothée Chalamet osvojio je Critics Choice nagradu, ali sva pažnja bila je na njegovoj emotivnoj izjavi ljubavi Kylie Jenner

5.1.2026.
12:03
Hot.hr
Lisa/aff-usa/shutterstock Editorial/profimedia
Holivudski glumac Timothée Chalamet (30) osvojio je nagradu za najboljeg glumca na 31. dodjeli nagrada Critics Choice, no njegov trijumf ostat će zapamćen po neočekivanom i emotivnom trenutku. Prilikom preuzimanja nagrade, prvi je put javno progovorio o svojoj vezi s Kylie Jenner (28), uputivši joj dirljivu izjavu ljubavi pred milijunskim auditorijem.

Emotivna posveta partnerici

Nakon što je proglašen pobjednikom za svoju ulogu u hvaljenoj drami "Marty Supreme", tridesetogodišnji Chalamet popeo se na pozornicu i svoj govor započeo zahvalom osobi koja mu, kako je rekao, predstavlja temelj u životu.

"Želim zahvaliti svojoj partnerici s kojom sam već tri godine", započeo je glumac, gledajući prema Kylie koja ga je bodrila iz publike. "Hvala ti na našem temelju. Volim te", nastavio je drhtavim glasom. "Ne bih mogao ovo bez tebe. Hvala ti iz dubine srca."

Foto: E! Entertainment/backgrid/backgrid Uk/profimedia
Foto: E! Entertainment/backgrid/backgrid Uk/profimedia

Kamere su se odmah okrenule prema Kylie, koja je vidno dirnuta svom partneru usnama uzvratila poruku: "I ja tebe volim". Prije nego što je Chalamet uopće krenuo na pozornicu, par je razmijenio i poljubac, potvrđujući da je njihova veza, koju su dugo držali podalje od očiju javnosti, čvršća no ikad.

Pobjeda u žestokoj konkurenciji

Chalamet je prestižnu nagradu osvojio za ulogu Martyja Mausera u filmu redatelja Josha Safdieja, koji prati život prodavača cipela čiji je san postati profesionalni igrač stolnog tenisa. Priča je labavo temeljena na životu američkog prvaka Martyja Reismana. Mladi glumac je pobijedio u iznimno jakoj konkurenciji u kojoj su se našli veterani poput Leonarda DiCaprija (51), Ethana Hawkea (55), Joela Edgertona (51), kao i Michael B. Jordan (38) te Wagner Moura (49).

‘Ne bih mogao bez tebe, volim te’: Timothée drhtavim glasom prvi put javno izjavio ljubav Kylie
Foto: Phillip Faraone/getty Images/profimedia

U svom se govoru zahvalio i redatelju. "Stvorio si priču o nesavršenom čovjeku s prepoznatljivim snom i nisi publici nametao što je ispravno, a što pogrešno. Svi bismo trebali pričati takve priče. Hvala ti na ovom snu", poručio je Chalamet.

Početak ljubavi daleko od očiju javnosti

Glasine o vezi holivudskog glumca i reality zvijezde prvi su se put pojavile u proljeće 2023. godine. Iako nikada nisu službeno potvrdili kako je njihova romansa započela, vjeruje se da su se upoznali u siječnju iste godine na reviji Jean-Paula Gaultiera tijekom Tjedna mode u Parizu. Par je mjesecima vješto izbjegavao javnost, no svoju su romansu konačno potvrdili u rujnu 2023. na koncertu pjevačice Beyoncé (44), gdje su uhvaćeni kako razmjenjuju nježnosti.

Ova javna izjava ljubavi stavila je točku na višemjesečna nagađanja o krizi u njihovoj vezi. 

Timothée ChalametKylie JennerKylie Jenner I Timothée ChalametLeonardo Di CaprioEthan HawkeMichael B. JordanJoel Edgerton
