Ikona klasičnog holivudskog filma, glamurozna diva, pin-up model, sredinom 1940-ih jedna od najplaćenijih glumica u SAD-u, zvijezda filmova poput "Poštar uvijek zvoni dvaput", "Dr. Jekyll and Mr. Hyde", 8. veljače ove godine navršila bi 100 godina. Bila je poznata po burnom životu prepunom drame i tragedije. Ona je, dame i gospodo, Lana Turner.

Živjela je u ranim danima Hollywooda kada veliki filmski studiji nisu bili samo odgovorni za financiranje i produkciju filmova, nego su bili zaštitnici svojih glumaca.

Studiji ne bi ugovarali posao s glumcima samo za jedan određeni film, već bi ih kupovali za sam studio. Glumci bi tako postajali zaposlenici studija, ali i više od toga. Kako piše Travel Master, glumci su u to konzervativno vrijeme bili lica studija pa bi se svaki osobni skandal ili "nemoralno" ponašanje glumaca smatralo odrazom samog studija.

Iz tog razloga su neki studiji zapošljavali "popravljače" (fixers) koji bi imali zadaću zataškati skandale prije nego što procure u javnost te pomoći glumcima da vrate kontrolu u teškim situacijama.

Veza i ubojstvo gangstera Stompanata

Slavna priča s popravljačima u koju je bila umiješana Lana Turner dogodila se 1958. godine. Naime, Lani se još prethodnog proljeća počeo udvarati gangster po imenu Johnny Stompanato nadimka "Johnny Steele" koji je bio duboko povezan s podzemljem Los Angelesa i gangsterom Mickeyjem Cohenom za kojeg je sumnjao da bi mogao odgovoriti Lanu od romantične veze s njim.

Nakon puno poklona i neumornog udvaranja, Lana je započela povremenu vezu sa Stompanatom koja je vrlo brzo postala toksična i nasilna nakon što je Lana saznala od prijatelja tko je on zapravo i pokušala prekinuti.Turner je čak tvrdila da ju je jednom drogirao i fotografirao golu kako bi je mogao kasnije ucjenjivati.

Tu je i priča sa snimanja filma Jednom, negdje (Another time, Another Place, 1958.) u Londonu, koja uključuje legendarnog glumca Seana Conneryja. Naime, nakon što je Turner pozvala englesku policiju jer je bio nasilan, ljubomorni Stompanato je pobjegao pa se vratio na set s pištoljem prijeteći njoj i Conneryju. No, Connery mu je uzeo pištolj i iskrivio zglob, nakon čega je pobjegao.

No, prava eskalacija dogodila se 26. ožujka 1958. kada se Stompanato naljutio jer je Turner sama otišla na dodjelu prestižne filmske nagrade Oscar. Pričekao ju je da se vrati kući i upao s njom u žestoku svađu tijekom koje je zaprijetio da će je ubiti zajedno s njezinom kćeri Cheryl i majkom. U strahu za život majke, Cheryl je uzela kuhinjski nož i ubola Stompanata u trbuh koji je umro na mjestu događaja.

Studio je pozvao popravljača Freda Otasha, bivšeg detektiva LAPD-a, da dođe u Laninu kuću i pomogne riješiti stvari. Bio je to potez koji je kasnije pokrenuo teorije o tome da je Lana ubola svog dečka pa svalila krivicu na svoju kćer. Naravno, sve je kulminiralo velikim medijskim skandalom. Stompanatova obitelj je u tužbi tražila iznos od 750.000 dolara odštete protiv Turner i njezinog bivšeg supruga, Stevea Cranea. U tužbi je Stompanatov sin tvrdio da je Turner bila odgovorna za smrt, a da je zapravo njezina kći preuzela krivicu.

Otac joj je ubijen

Koliko je Lanin život bio obilježen tragedijama govori i činjenica da joj je otac ubijen kad je imala samo devet godina. Njezin otac je bio prevarant i švercer po imenu Virgil M. Turner, a pretučen je nasmrt nakon što je osvojio novac na kartama. Njegovo ubojstvo nikada nije razriješeno, piše Mental Floss.

Priča o tome kako je otkrivena 1936. godine jedna je od najpoznatijih u povijesti Hollywooda. Imala je samo 16 godina i pohađala holivudsku srednju školu kada je pobjegla s nastave kako bi popila piće u Top Hat Malt Shopu preko puta škole. Tada ju je uočio William Wilkerson, tadašnji izdavač The Hollywood Reportera, koji ju je upitao želi li glumiti u filmovima. "Ne znam, morat ću pitati majku", navodno je odgovorila.

Lana je dobila nadimak "Džemperica" jer je nosila gornje dijelove koji su naglašavali njezinu sjajnu figuru u svom dugometražnom prvijencu, pravnoj drami Mervyna LeRoya Oni neće zaboraviti (They Won't Forget, 1937.). Vjenčavala se osam puta za sedam različitih muškaraca. Prvi od tih muškaraca bio je vođa benda Artie Shaw, s kojim je pobjegla u Las Vegas 1940. nakon njihova prvog spoja. Brak je trajao samo četiri mjeseca. Nakon njihova razvoda, Turner je saznala da je trudna, ali, prema Shawu, "na poticaj njezinog agenta Johnnyja Hydea i Louisa B. Mayera, suosnivača u MGM-u, gdje je Lana u to vrijeme imala ugovor, pobacila je dijete.

Naučila Jamesa Bonda kako se ljubi

U intervjuu iz 2016. godine, sir Roger Moore prisjetio se dana prije Bonda, kada je uz Turner glumio u drami Diane. Priznao je da ga je Lana tada naučila kako se pravilno ljubiti. "Ulazim u poljubac i zaranjam", rekao je Moore oponašajući strastveni zagrljaj i njezinu užasnutu reakciju. "Rekao sam: 'Što nije u redu, Lana?' Ona kaže: 'Dušo, kad dama dođe do 35 godina, mora biti jako oprezna u vezi s tim [gestikulirajući prema vratu]. Pa možeš li mi pružiti svu tu strast, ali s malo manje pritiska?" I tako sam naučio ljubiti nježno. Moja će žena to potvrditi."

Turner je bila poznata po tome što je redovito pila i pušila cigarete. Tijekom ugovora s MGM-om, fotografije na kojima je držala cigarete morale su biti prepravljene na zahtjev studija kako bi se prikrilo njezino pušenje. Iako je u svojim ranim 60-ima prestala piti, pušenja se nije mogla riješiti te joj je u proljeće 1992. dijagnosticiran rak grla.

Umrla je 1995., u 74. godini od zdravstvenih komplikacija izazvanih tumorom.