Antea Valenta progovorila o ljubavi i negativnim komentarima: 'Opraštam svakom tko...'

Antea Valenta, poznata hrvatska influencerica i nekadašnja Miss Universe Dalmacije, nedavno je dospjela u središte medijske pozornosti nakon što je u intervjuu s Marijom Grigoryan Vučković za YouTube kanal ''La_Masha'' izjavila da nikada ne bi hodala s navijačem Dinama, već isključivo s navijačem Hajduka. U razgovoru s nama, Antea je podijelila svoja razmišljanja o ljubavi, suočavanju s negativnim komentarima te planovima za 2025. godinu.

Na pitanje kako se osjeća zbog toga i što bi poručila tim ljudima, odgovorila je sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Intervju je trajao 28 minuta. Dala sam svoje mišljenje na temelju mojih stavova, principa i života koji živim. Svi imamo različite prioritete i želje, tako da i sama imam pravo na to. Odgovarala sam iskreno i srcem, bez kalkulacija. Imam miran život, no svjesna sam kako mnogi nisu u takvoj situaciji te se nadam da će, uz Božju pomoć, malo sreće i možda čudo, biti više sretnih ljudi. Naime, rekla sam da pravi BBB navijač nikada ne bi bio sa mnom. Ni ja s njim, a ni on sa mnom - jer zna se red. Zna se tko je čiji. U izrezanom intervjuu je taj dio izrezan, ali se nalazi u cijelom. Većina je pogledala samo kraću verziju intervjua gdje se potpuno izgubila poanta. Ne volim negativnost, smatram da vodi još većim problemima. Nisam nikog ponizila nit sebe uzvisila. Ne volim kad to netko radi, tako da ni sama ne bih to nekom napravila."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Antea smatra da su najveći problemi današnjice nedostatak novca i visoka nezaposlenost, što dovodi do frustracija kod ljudi i često nepotrebnih negativnih komentara.

"Zbog ovih dvaju faktora sve više i više se dovode u opasnost egzistencijalne potrebe za život pojedinca te smatram da ljudi izbacuju negativu. Za sve postoji razlog. Ljudski je opraštati, tako da… Opraštam svakom tko svoju muku iskali na mom profilu ili videu", rekla je i dodala da na zlobna, vulgarna i degutantna prepucavanja i vrijeđanja nikada neće odgovarati: "Ne smatram da sam bolja i vrjednija, već svatko od nas ima pravo na svoj izbor."

Ljubavni život

A što je s ljubavi? Antea nam je o svojem ljubavnom životu odgovorila samozatajno.

"U životu puno puta moramo pristajati na kompromise. Ljubav je jedino polje gdje za mene kompromisa nema. Bezuvjetno ili ništa."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Planovi za 2025. godinu

Što se tiče planova za 2025. godinu, Antea je istaknula važnost ispunjenja vlastitih želja i ambicija kako bi se izgradila kao kvalitetna, zadovoljna i sretna osoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samoostvarenjem jedino možemo usrećiti sebe, a time i svoje bližnje. Uvijek se radujem svakom angažmanu, maksimalno se posvetim, dam sve od sebe i profesionalno odradim. Mislim da je to tajna uspjeha kako u mom poslu, tako i u svakom drugom. Život prekratko traje da bismo sve greške učinili sami, zato trebamo živjeti punim plućima, pa makar nekad donijeli i krivu odluku. Ako nešto nije u redu, trebali bismo učiniti sve da popravimo. Ako nam nešto nedostaje, pronaći način kako da to pribavimo. Ako je nečeg viška, pronaći način kako da se toga riješimo. No, najvažnije od svega je da smo sretni, ali naravno nikad na uštrb tuđe nesreće", zaključila je.

"Bog sve vidi i sve zna, zato moramo uvijek moralno postupiti, činiti dobra djela te ćemo za njih biti i nagrađeni. Dok god smo živi, možemo se boriti za sebe. Život je čudo i blago onom tko to shvati na vrijeme jer jedino što nam odlazi je ono nepovratno. Puno bolje su one stvari koje su pred nama, od onih koje smo ostavili iza sebe! Uči od jučer, živi za danas! Za dane nove, za dane bolje, za sve ono što dolazi!"

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Plemenit turnir u nogometu: Zaigrali domaći i stranci, a političari izgubili od volontera!