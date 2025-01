Živjela u kućici bez struje i vode pa postala ikona country glazbe: Dolly Parton ostvarila je svoje snove

Dolly Rebecca Parton, koja danas slavi svoj 79. rođendan, bez sumnje je jedna od najvećih zvijezda u povijesti glazbe i zabave. Ova svestrana umjetnica, koja je postala ikona country glazbe, uspješno je balansirala karijeru pjevačice, kantautorice, glumice i poslovne žene. Njezin život ispunjen je nevjerojatnim dostignućima, a priča o Dolly je priča o upornosti, talentu i ljubavi.

Skromni početak

Dolly Parton rođena je 1946. godine u siromašnoj planinskoj obitelji u Seviervilleu. Njezina obitelj živjela je u maloj kući bez struje i tekuće vode, a Dolly je odrasla u velikoj obitelji s 11 braće i sestara. Iako je odrastanje bilo teško, uvijek je govorila da ju je to iskustvo naučilo raditi za svoje snove.

Talent koji se isticao od malih nogu

Dolly je pokazala svoj glazbeni talent već u djetinjstvu. S samo šest godina počela je pjevati u crkvi, a sa sedam je napisala svoju prvu pjesmu. Kao tinejdžerica počela je nastupati na lokalnim radijskim stanicama, a sa 13 godina snimila je svoj prvi singl.

Odlazak u Nashville

Nakon srednje škole, Dolly je odlučila napustiti svoj dom i preseliti u Nashville, centar country glazbe. Tamo je ubrzo započela svoju glazbenu karijeru, potpisavši ugovor sa značajnom produkcijskom kućom. Ubrzo je postala prepoznatljiva po svom glasu i stilu.

Hitovi koji su je učinili legendom

Među najveće uspjehe u Dollynom opusu svakako spadaju pjesme "Jolene" i "I Will Always Love You", koja je kasnije postala globalni hit u izvedbi Whitney Houston. Ove pjesme i dalje spadaju u najprepoznatljivije i najvoljenije hitove svih vremena.

Glumačka karijera

Osim glazbe, Dolly Parton ostvarila je značajnu karijeru i na filmskom platnu. Igrala je u popularnim filmovima poput 9 to 5, koji je postao kultni klasik, a za koji je bila nominirana za Zlatni globus. Također je igrala u filmovima The Best Little Whorehouse in Texas i Steel Magnolias.

Filantropija i obrazovanje

Dolly je uvijek isticala koliko joj je važna pomoć zajednici. Pokrenula je Imagination Library, projekt koji omogućuje djeci diljem svijeta besplatan pristup knjigama, a njezina organizacija donirala je milijune dolara u različite humanitarne svrhe. Također je financirala istraživanje raka, kao i mnoge obrazovne inicijative.

Prepoznatljiv izgled

Njezin izgled postao je gotovo jednako prepoznatljiv kao njezina glazba. Sa spektakularnim frizurama, živopisnim haljinama i šarenim izgledima, Dolly je stekla status modne ikone, a njezin osobni stil odražava njezinu veselu, optimističnu osobnost.

Poslovni uspjeh

Dolly je i uspješna poslovna žena. 1986. godine otvorila je tematski park Dollywood u Tennesseeju, koji je postao jedan od najposjećenijih turističkih odredišta u Sjedinjenim Državama. Osim toga, Dolly je izgradila imperij s vlastitim brendom parfema, odjeće i mnogim drugim projektima.

Privatnost i ljubavni život

Dolly je u braku s Carlom Deanom od 1966. godine. Iako su njihovi životi pod strogom javnom pažnjom, par je uspio održati privatnost, a brak je jedan od najdugovječnijih u svijetu slavnih. Dolly često ističe da je njezina obitelj ključna za njezinu ravnotežu i sreću.

Glazbena evolucija

Iako je najpoznatija kao country pjevačica, Dolly Parton je kroz svoju karijeru uspješno eksperimentirala s različitim glazbenim žanrovima. Osim countryja, snimala je pop, rock, gospel i blues, stalno tražeći nove načine za izražavanje svog glazbenog talenta.

