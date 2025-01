Kolale glasine da su raskinuli zaruke: Dakota Johnson i Chris Martin viđeni zajedno u Indiji

Glazbenik Chris Martin (47) i holivudska glumica Dakota Johnson (35) zaručili su se u ožujku prošle godine, no nekoliko mjeseci kasnije počele su kružiti spekulacije o tome jesu li još uvijek u vezi.

U kolovozu su mediji navodili da je poznati par raskinuo zaruke, ali izvor je brzo opovrgnuo te glasine i rekao da su još uvijek zajedno. Sada su ponovno viđeni u Mumbaiju, gdje Chris ima turneju, a ovog tjedna su posjetili i hram Babulnath, piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Chris i Dakota uživaju u Indiji

Dakota je za tu prigodu odjenula tradicionalnu odjeću i maramu, dok je Chris izabrao plavu košulju sa zelenim šalom. Kada su ih pozdravljali lokalni stanovnici, nisu krili dobro raspoloženje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Javni susret se dogodio samo nekoliko mjeseci nakon što su se pojavile glasine o njihovom raskidu, što je ražalostilo njihove obožavatelje. Međutim, izvor je tada demantirao tvrdnje o raskidu i rekao za The Sun: "To je glupost, Chris i Dakota su još uvijek zajedno. Ne mogu biti zajedno cijelo vrijeme zbog svojih obaveza i rasporeda, ali ona je došla kod njega prije nekoliko tjedana u Helsinki. Sve je u redu."

Foto: Profimedia

Ranije je jedan izvor izjavio za MailOnline: "Oboje su vrlo zauzeti, Chris je bio u Europi s Coldplayjem, oboje imaju osobne prioritete i poslovne obaveze koje se ne preklapaju. Željeli su da veza funkcionira, ali jednostavno nije uspjelo, i prihvatili su da je najbolje da krenu različitim putevima."

Chris Martin se u ožujku 2014. razveo od glumice Gwyneth Paltrow (51) nakon deset godina braka. Glazbenik ima kćer Apple (19) i sina Mosesa (17) s bivšom suprugom Gwyneth.

Dakota je postala blizak član obitelji te je u više navrata s oduševljenjem pričala o tome koliko joj je stalo do njegove djece: "Volim tu djecu svim srcem. Spremna sam za majčinstvo. Došla sam do te faze kada stvarno želim iskusiti sve što mi život nudi. Ako mi je to suđeno, u potpunosti sam spremna za to."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Od Jackie O do Jakova Kitarovića: 'One nisu samo osobe iz sjene, nego imaju svoju agendu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa