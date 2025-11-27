Nataša Janjić Medančić otkrila nam čime su je iznenadili suprug i djeca

Poznata domaća glumica Nataša Janjić Medančić danas 27. studenoga slavi 44. rođendan, a kako bismo saznali kako isti planira proslaviti, kontaktirali smo samu Natašu. U razgovoru s nama, otkrila nam je da njezini rođendanski planovi s godinama postaju sve skromniji, a priznaje i kako joj je rođendan zapravo dan kao i svaki drugi.

No, to ne znači da je iznenađenja zaobilaze. Štoviše, njezin suprug Nenad Medančić, specijalist ortopedije i traumatologije, pobrinuo se da joj jutro započne lijepo, uz malu gestu u kojoj su sudjelovala i njihova djeca.

Par zajedno ima sina Tonija i kćer Kaju.

"Ujutro su me dočekali kolačići i cvijeće od muža, a djeca su mi nešto nacrtala. Nemam nekih velikih planova, navečer idem s društvom proslaviti", rekla nam je Nataša i dodala kroz smijeh:

"U ovim kasnijim godinama nema nekog velikog veselja što se tiče same proslave rođendana. Dan kao i svaki drugi."

U tajnosti izrekli sudbonosno 'da'

Inače, za ljubavnu priču Nataše i Nenada zaslužni su RTL-ova voditeljica Marijana Batinić (44) i njen suprug Matej Pašalić koji su ih odlučili spojiti. Njihova se veza brzo razvijala te je par u tajnosti izrekao sudonosno "da" 2018. godine, dok je nagađanja o ulasku u bračne vode Nataša potvrdila na Instagramu početkom sljedeće godine, objavivši fotografiju na kojoj razmjenjuju poljubac. Ubrzo nakon vjenčanja par je dobio sina Tonija, a u srpnju 2020. godine na svijet je došla njihova djevojčica Kaja.

Inače, Natašinog supruga njezini brojni obožavatelji često obasipaju komplimentima ispod objava na kojima se nalaze zajedno. Jedna od tih prilika bila je i ona kada je par otputovao na Sejšele.

"Sve žene ikad zumiraju Nenada", "Nataša čuvaj muškarca, zgodan je", "Zgodna obitelj", "Slatka su i djeca, ali vaša tijela", pisali su oduševljeni pratitelji. Objavu pogledajte OVDJE.

