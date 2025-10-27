Nataša Bekvalac otkrila hoće li se udati po četvrti put: 'Znam kakav se muškarac treba pojaviti'

Nakon što je izdala novi album i priredila promociju za pamćenje, popularna srpska pjevačica Nataša Bekvalac (45) otvorila je dušu i progovorila o svom ljubavnom životu, temi koja javnost već godinama intrigira, s obzirom na to da iza sebe ima tri braka. U razgovoru za "Blic", Bekvalac je otkrila da danas mnogo teže ulazi u veze, ali i da je s godinama naučila voljeti sebe na ispravan način.

"Postala sam i izbirljiva i oprezna. Počela sam voljeti sebe, ali ne u smislu da sam egoistična, nego sam svjesna svojih prioriteta i znam kakav se muškarac treba pojaviti da bih se ja zaljubila u njega", iskreno je priznala.

Hoće li se Nataša Bekvalac ponovno udati?

Pjevačica se dotaknula i jedne neobične teme – mogućnosti veze sa ženom.

"Ja mnogo volim žene i nikada se nisam trudila da sakrijem afinitet prema ženama i toj ženskoj energiji. Čak sam razmišljala i o tome da možda treba da budem sa ženom, i zaista me sve to usrećuje, ali je problem što me one nikako ne privlače u seksualnom smislu", rekla je Bekvalac, dodavši da je okružena ženama čiju podršku neizmjerno cijeni.

Nataša je jasno poručila i da se više nikada neće udavati.

"Brak mene stvarno ne zanima, ne zato što sam povrijeđena žena, već mislim da brak nije potreban da bih nekog voljela i poštovala. To mogu i bez braka. Meni je brak samo komplicirao život, a svakako nije nikakva garancija. Za mnoge stvari kažem ‘nikad ne reci nikad’, ali za brak stvarno mogu reći – nikad. To je za mene potpuno bespotrebno i besmisleno", zaključila je.

