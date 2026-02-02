FREEMAIL
TRANSFORMACIJA /

Natalie Balmix iznenadila fanove povratkom na scenu i drastičnom promjenom imidža
Foto: Neva Zganec/pixsell

Pjevačica je na društvenim mrežama najavila datum izlaska EP-a

2.2.2026.
20:43
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Natalie Balmix (28), domaća pjevačica i bivša voditeljica IDJ Showa, iznenadila je publiku povratkom na scenu nakon godinu dana diskografske pauze. Povratak je obilježila i upečatljivom promjenom izgleda – plavu kosu zamijenila je crnom, što je odmah privuklo pažnju njezinih pratitelja.

Novi glazbeni projekt

Natalie najavljuje svoj novi EP album Natalie, drago mi je, koji izlazi u srijedu. Na njemu će se naći tri nove pjesme – Hladno mi je, Kriva za sve i Stan na dan. Pjevačica projekt opisuje kao svoj dosad najvažniji: "Evo me nakon godinu dana pauze. Srce mi se smije, zahvalna sam cijelom timu. Slušamo se i gledamo 4.2. u 12 sati", poručila je na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NATALIE BALMIX (@natalie.balmix)

Promjena imidža i nova estetika

Nova vizualna estetika predstavila se kroz fotografije i najavu spota, uz koje je Natalie napisala: "Teško onoj ženi koja se za tebe veže". Ipak, čini se da crna boja kose nije trajna – na drugim fotografijama pojavljuje se sa svojom prepoznatljivom plavom kosom, što sugerira da je crna boja bila dio vizualnog koncepta spota.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NATALIE BALMIX (@natalie.balmix)

Natalie je regionalnoj publici poznata kao natjecateljica i voditeljica IDJ Showa, dok je domaćoj publici dodatno skrenula pozornost nastupom na Dori. Prije dvije godine predstavila se pjesmom Dijamanti, s kojom je u finalu osvojila 10. mjesto.

TRANSFORMACIJA /
Natalie Balmix iznenadila fanove povratkom na scenu i drastičnom promjenom imidža