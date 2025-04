Dva mjeseca nakon smrti otkriven uzrok smrti zvijezde serije 'Tračerice'

Gotovo dva mjeseca nakon smrti američke glumice Michelle Trachtenberg, poznate po ulogama u serijama ''Tračerica'' i ''Buffy, ubojica vampira'', objavljen je službeni nalaz mrtvozornika. Kako prenosi Los Angeles Times, glumica je preminula od komplikacija povezanih s dijabetesom melitusom, a njezina smrt klasificirana je kao prirodna.

Glasnogovornik njujorškog ureda mrtvozornika pojasnio je da je uzrok smrti potvrđen nakon analize toksikoloških nalaza, koje je moguće provesti i bez obdukcije. Obitelj se, iz vjerskih razloga, usprotivila izvođenju autopsije. Michelle je pronađena mrtva u svom stanu u New Yorku 26. veljače. Prema dostupnim informacijama, njezina majka bila je ta koja ju je zatekla mrtvu u stanu i pozvala hitne službe.

Već tada su se pojavile špekulacije o njezinim zdravstvenim tegobama. Neimenovani izvori bliski glumici tvrdili su da je neposredno prije smrti imala transplantaciju jetre. "Otvoreno je govorila ljudima iz svog najbližeg kruga o tome koliko joj je teško. Bila je vidno iscrpljena i bolesna", rekao je izvor blizak glumici.

Podsjetimo, Michelle Trachtenberg glumačku karijeru započela je još kao dijete, pojavljujući se u serijama ''The Adventures of Pete & Pete'' i ''All My Children'', a veću popularnost stekla je kroz filmove ''Harriet, mali detektiv'' i ''Ledena princeza''.

