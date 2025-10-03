Napokon objavljeno: Bivša saborska zastupnica objavila pjesmu, poslušajte ju

Katarina Peović (50), nekadašnja saborska zastupnica i članica Radničke fronte, zakoračila je u novu fazu karijere i to kroz glazbu. S glazbenikom i producentom Zoranom Brajevićem, dvostrukim dobitnikom Porina, osnovala je bend Fronta, a njihov prvi singl „Moša Pijade“ već je izazvao prve reakcije.

Pjesma, objavljena uz videospot na YouTubeu, spoj je političke ironije, društvenog komentara i glazbene provokacije, a kroz stihove se referira na Mošu Pijade - povijesnu, ali i simboličku figuru.

„Sve se rimuje s Moša Pijade“

Naslov pjesme, kažu autori, izabran je upravo zbog njegove simbolike, ali i „rimovne“ vrijednosti.

„Moša Pijade bio je vrhunski intelektualac, slikar, prevoditelj... a sve se rimuje s njegovim imenom“, poručuju članovi Fonte.

U spotu i pjesmi prisutna je prepoznatljiva oštrina i ironija, a članovi benda poručuju:

„Želimo definitivno promicati agendu svih riječi koje se rimuju s Moša Pijade.“

Glazba kao prirodan nastavak

Iako je javnosti najpoznatija po političkom djelovanju, Peović se glazbom bavi još od mladosti - 90-ih je svirala u bendovima Maxmett, Pozdrav Azri i Stampedo. U razgovoru za Net.hr otkrila je kako joj glazba danas predstavlja bijeg od svakodnevice, ali i novi prostor izražavanja.

„Popodne sviram, vježbam, družim se. I naravno – sviram gitaru i pjevam“, rekla je, dodavši da s 16-godišnjom kćeri dijeli odjeću i strast prema glazbi.

